Neustädter Firma steckt in Finanzierungsproblemen

Immer wieder geraten auch im Kreis Neuwied Wirtschaftsunternehmen in schwierige Fahrwasser. Nun mussten Unternehmen in Neustadt den Gang zum Neuwieder Amtsgericht antreten.

Schlechte Nachrichten aus der heimischen Wirtschaft: Die Stürtz Maschinenbau GmbH in Neustadt-Rott und die Stürtz Holding GmbH, ein international tätiger Hersteller von Maschinen und Automatisierungslösungen für die Herstellung von Kunststofffenstern, sind insolvent.

Zwei vorläufige Insolvenzverwalter bestellt

Die Unternehmen haben am 18. Juli 2025 beim Amtsgericht Neuwied einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Amtsgericht ist dem Antrag gefolgt und hat die Rechtsanwälte Jens Lieser und Alexander Jüchser von Lieser Rechtsanwälte jeweils zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Das teilt die Rechtsanwaltskanzlei über die Dictum Media GmbH in Köln mit.

Wie es weiter heißt, seien die rund 240 Mitarbeitenden von Stürtz im Rahmen einer Betriebsversammlung von den beiden vorläufigen Insolvenzverwaltern sowie dem Geschäftsführer, Jörg Breuer, über den Insolvenzantrag und die nächsten Schritte informiert worden. „Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten sind für die Monate Juli bis September 2025 über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert“, teilen die Insolvenzverwalter mit. Die Geschäftsführung gehe darüber hinaus davon aus, dass der Betrieb für die nächsten Monate durchfinanziert ist.

„Die Auftragsbücher sind voll und das Unternehmen ist bis Mitte des kommenden Jahres 2026 ausgelastet.“

Das teilen die Insolvenzverwalter mit.

Die Schieflage bei Stürtz beruht laut Insolvenzverwalter im Wesentlichen auf Finanzierungsproblemen, die durch Weiterverkäufe im „Private Equity-Bereich“ (Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen) hervorgerufen wurden. Infolgedessen sei der jetzige Gesellschafter nicht mehr bereit gewesen, Stürtz weiteres Kapital zur Verfügung zu stellen, um es zu finanzieren.

Trotz der Refinanzierungsschwierigkeiten bleibt der operative Geschäftsbetrieb bei Stürtz stabil, so die Insolvenzverwalter: „Die Auftragsbücher sind voll und das Unternehmen ist bis Mitte des kommenden Jahres 2026 ausgelastet.“ Die Produktion, Kundenservice und internationale Aktivitäten laufen regulär weiter, heißt es.

Innovatives Unternehmen „mit starker Marke“

Die Auslandstöchter seien von der Insolvenz nicht betroffen. In den kommenden Wochen würden die vorläufigen Insolvenzverwalter gemeinsam mit der Geschäftsführung die Sanierungsoptionen prüfen, Gespräche mit Gläubigern führen und die Chancen für eine Investorenlösung ausloten. „Stürtz ist ein hoch spezialisiertes innovatives Maschinenbauunternehmen mit einer starken Marke, gut qualifizierten Beschäftigten und internationalen Kundenbeziehungen. Das sind gute Voraussetzungen für eine Sanierung im Interesse aller Beteiligten“, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter Alexander Jüchser.

Stürtz steht seit mehr als 77 Jahren für präzise und innovative Fertigungslösungen in der Kunststoff-Fensterproduktion. Ob Einzelmaschine oder voll automatisierte Komplettlinie – das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Neustadt-Rott zählt laut Mitteilung zu den führenden Anbietern von Maschinen, Software und Systemlösungen für Fensterbauer weltweit.

„Unsere Belegschaft ist die treibende Kraft hinter dem Erfolg von Stürtz.“

Stürtz-Geschäftsführer Jörg Breuer und Udo Erath

Im engen Austausch mit seinen Kunden entwickelt Stürtz anwenderorientierte Lösungen – von der Stabbearbeitung über Schweiß- und Putztechnik, Beschlagmontage, Glashandling bis hin zur vollintegrierten Materiallogistik. Die hausentwickelte „Stürtz Cloud“-Software sorgt dabei für maximale Prozesssicherheit. Das Unternehmen ist mit einer eigenen Niederlassung in den USA, England, Polen, Kanada, Rumänien und China sowie einem globalen Partnernetzwerk international präsent.

„Unsere Belegschaft ist die treibende Kraft hinter dem Erfolg von Stürtz. Viele unserer Mitarbeitenden begleiten das Unternehmen seit Jahren mit großem Engagement und technischer Expertise“, betonen die beiden Geschäftsführer Jörg Breuer und Udo Erath. Ziel des Verfahrens sei es, eine wirtschaftlich tragfähige Lösung zu erarbeiten und einen strategischen Investor zu gewinnen. Dazu werde kurzfristig ein sogenannter M&A-Prozess aufgesetzt, der den Ablauf von Unternehmenszusammenschlüssen und -übernahmen beschreibt.

Über die Stürtz Maschinenbau GmbH

Die Stürtz Maschinenbau GmbH ist laut Pressemitteilung ein führender Anbieter von Maschinen undAutomatisierungslösungen für die Kunststoff- und Aluminiumfensterfertigung. Das1946 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neustadt/Wied-Rott steht fürtechnische Innovation, anwenderorientierte Lösungen und umfassenden Service.Mit einem internationalen Vertriebsnetz, eigenen Auslandsniederlassungen undrund 370 Mitarbeitenden in der Gruppe bietet Stürtz weltweit präzise Technik„Made in Germany“.

