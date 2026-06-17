Zwei Pkw sind am Mittwochmorgen (17. Juni) auf der L251 in Neustadt-Rott frontal zusammengestoßen. Eine 65 Jahre alte Autofahrerin wurde bei dem Aufprall in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden.
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Auf der L251 in Neustadt-Rott sind am Mittwochmorgen gegen 5.36 Uhr am Ortseingang zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Nach Auskunft der Polizei hat ein 45-jähriger Autofahrer an einer Engstelle einer 65-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen. Der Mann stand zudem unter Alkoholeinfluss.