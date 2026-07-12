Neue Highlights Neustadt feiert Kirmes und Gemeinschaft Creativ Picture 12.07.2026, 11:31 Uhr

i Nach dem Fassanstich durch Bürgermeister Thomas Junior (links) wurde die Neustädter Kirmes eröffnet. Danach gab es eine Runde Freibier. Heinz-Werner Lamberz

Vier Tage lang feiert Neustadt seine Kirmes. Gäste erwartete nicht nur musikalische Highlights und gute Stimmung, auch einige Neuerungen machten das Fest in diesem Jahr besonders.

Schon am Freitagabend versammelten sich viele Bürger und Gäste auf dem Platz vor dem Neustädter Bürgerhaus, um die Kirmes, bei strahlendem Wetter zu eröffnen. Eine neue Aufteilung sorgt dabei für einen besseren Überblick auf dem Festplatz. In seiner Eröffnungsrede lobte Bürgermeister Thomas Junior die Zusammenarbeit der drei ausrichtenden Vereine sowie den 1.







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