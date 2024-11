Doppelhaushalt beschlossen Neustadt braucht keine Steuererhöhungen 25.11.2024, 14:00 Uhr

i Die Kassen in Neustadt sind wegen hoher Einnahmen aus der Gewerbesteuer gut gefüllt. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden blickt man in eine rosige finanzielle Zukunft, wie der nun beschlossene Doppelhaushalt zeigt. picture alliance/dpa/dpa-Zentral

Die Gemeinden entlang der Lebensader A3 sind finanziell durch ihr starkes Gewerbe auf Rosen gebettet. Das zeigt der Haushalt der Ortsgemeinde Neustadt, der nun einstimmig beschlossen wurde.

Während andere Gemeinden mit Sorgen auf die finanzielle Situation blicken – man denke hier vor allem an die Kommunen in der Verbandsgemeinde (VG) Bad Hönningen –, kann man in Neustadt entspannt in die Zukunft schauen. Der Doppelhaushalt, der nun einstimmig im Gemeinderat beschlossen wurde, weist für beide Jahre, 2025 und 2026, ein sattes Plus im Millionenbereich aus.

