Von Sport bis Kultur Neustadt bietet mehr als 30 Vereinen die Bühne Creativ Picture 10.05.2026, 15:00 Uhr

i Beim Ersten Tag der Vereine konnten die Besucher sogar selbst Hand anlegen. Heinz-Werner Lamberz

Egal ob das Deutsche Rote Kreuz oder aus dem Karneval: Beim Ersten Tag der Vereine in Neustadt konnten die vielen Gruppierungen in der Stadt zeigen, was sie draufhaben – und um neue Mitglieder werben.

Schon gewusst, dass die Ortsgemeinde Neustadt über rund 80 Vereine verfügt? Um ihnen die Möglichkeit der Selbstdarstellung zu geben, konzipierte Daniel Klein, Beigeordneter der Ortsgemeinde Neustadt, den Ersten Tag der Vereine. Über 30 Gruppierungen – von Sport bis Kultur – sagten Ihre Teilnahme zu und stellten einen Info-Stand auf.







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