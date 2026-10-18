Vortrag an Neuwieder Gymnasium 
Neurologe Volker Busch spricht am RWG über Zuversicht
Über das Gehirn weiß der in Neuwied aufgewachsene Wissenschaftler Volker Busch nicht nur viel – er kann es auch auf sehr anschau
Über das Gehirn weiß der in Neuwied aufgewachsene Wissenschaftler Volker Busch nicht nur viel – er kann es auch auf sehr anschauliche Art und Weise vermitteln.
Petra Homeier

Am Rhein-Wied-Gymnasium (RWG) findet am Donnerstag, 22. Oktober, ein Vortrag statt, der Mut machen soll. Der Neurologe und Psychiater Volker Busch spricht über Zuversicht. Neuwied ist für ihn ein Heimspiel, denn er war selbst einst Schüler des RWG.

Lesezeit 2 Minuten
Seit 2017 lädt das Rhein-Wied-Gymnasium (RWG) zu den „Rhein-Wieder Gesprächen“ prominente Gäste aus Politik, Kultur und Gesellschaft ein. Auf einen Vortrag folgt eine moderierte Diskussion, bei der die Besucher Fragen stellen und mit dem Gast ins Gespräch kommen können.
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