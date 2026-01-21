Falsche Vorwürfe gegen Vater Neunjähriger ist wieder bei seiner Familie in Neuwied Rainer Claaßen 21.01.2026, 17:00 Uhr

i Der Sohn einer Neuwieder Flüchtlingsfamilie wurde monatelang in einer Betreuungseinrichtung untergebracht (Symbolbild). Daniel Karmann. picture alliance/dpa

Ein Junge warf seinem Vater vor, ihn zu schlagen. Das Jugendamt Neuwied brachte ihn in einer Betreuungseinrichtung unter – auch, als sich die Vorwürfe längst relativiert hatten. Inzwischen ist das Kind wieder zu Hause. Wir haben die Familie besucht.

Viele Menschen haben sich für das Schicksal eines Neuwieder Jungen interessiert, der monatelang in Betreuungseinrichtungen untergebracht worden war. Offenbar der Grund: Freunde hatten ihm eine dumme Idee in den Kopf gesetzt. Wenn er gegenüber dem Jugendamt sagen würde, dass sein Vater ihn regelmäßig schlägt, könnte er in einer Gastfamilie untergebracht werden, in der es ihm besser ginge als zu Hause.







