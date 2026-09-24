Abschlussfest in Neuwied Neuma-Beach am Yachthafen macht Schluss für den Sommer Jörg Niebergall 24.09.2026, 06:00 Uhr

i Valon Karalija betreibt den Neuma-Beach am Neuwieder Yachthafen. Jörg Niebergall

Am Neuma-Beach steigt das Saisonfinale: Am Wochenende kann man in der Neuwieder Beachbar die letzte Sonnenstunden am Wasser verbringen. Noch ist nicht entschieden, ob im kommenden Jahr eine neue Poollandschaft neu dazukommt.

Noch einmal die Füße in den Sand stecken, einen Cocktail in die Hand nehmen und den Rheinblick genießen: Nach dem kommenden Wochenende ist am Neuma-Beach am Neuwieder Yachthafen Schluss mit dem Sommer. Von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. September, steigt das Saisonfinale.







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