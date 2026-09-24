Abschlussfest in Neuwied
Neuma-Beach am Yachthafen macht Schluss für den Sommer
Valon Karalija betreibt den Neuma-Beach am Neuwieder Yachthafen.
Valon Karalija betreibt den Neuma-Beach am Neuwieder Yachthafen.
Jörg Niebergall

Am Neuma-Beach steigt das Saisonfinale: Am Wochenende kann man in der Neuwieder Beachbar die letzte Sonnenstunden am Wasser verbringen. Noch ist nicht entschieden, ob im kommenden Jahr eine neue Poollandschaft neu dazukommt.

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Noch einmal die Füße in den Sand stecken, einen Cocktail in die Hand nehmen und den Rheinblick genießen: Nach dem kommenden Wochenende ist am Neuma-Beach am Neuwieder Yachthafen Schluss mit dem Sommer. Von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. September, steigt das Saisonfinale.
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