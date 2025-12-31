Neujahrshochwasser traf Neuwied und führte zum Deichbau

Die Straßen von Neuwied verwandelten sich in Kanäle, Hunderte Gebäude standen unter Wasser: Das Neujahrshochwasser traf die Stadt um den Jahreswechsel 1925/1926. Das Wasser stieg damals auf 10,22 Meter, der Deich schützt heute bis 11,22 Meter.
Genau 100 Jahre ist es her, dass das sogenannte Neujahrshochwasser Neuwied getroffen hat. Um den Jahreswechsel 1925/1926 herum wurde fast die gesamte Stadt überflutet: Hunderte Wohnhäuser und Geschäfte standen unter Wasser. Der Gesamtschaden belief sich auf 4 bis 5 Millionen Reichsmark.