Neuwieder Innenstadt
Neugestaltung des Luisenplatzes ist fast abgeschlossen
In diesem Bereich soll auf dem Luisenplatz in Neuwied noch ein Holzpodest installiert werden, einheitliche Sonnenschirme wurden
In diesem Bereich soll auf dem Luisenplatz in Neuwied noch ein Holzpodest installiert werden, einheitliche Sonnenschirme wurden bereits aufgestellt.
Rainer Claaßen

Mehr Grün, mehr Schatten und neue Sitzplätze sollen das Zentrum von Neuwied beleben, die Umgestaltung des Luisenplatzes ist so gut wie abgeschlossen. Beim Deichstadtfest zeigte sich bereits, wie Veranstaltungen davon profitieren.

Lesezeit 1 Minute
Er ist seit Jahrzehnten das Herz der Neuwieder Innenstadt, obwohl man ihn unter seinem gebräuchlichen Namen auf keiner Straßenkarte findet: der Luisenplatz. Die offizielle Adresse lautet nämlich Langendorfer Straße. Bis in die 1970er-Jahre diente der zentrale Bereich noch als Busbahnhof.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBauen & Wohnen
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren