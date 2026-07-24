Neuwieder Innenstadt Neugestaltung des Luisenplatzes ist fast abgeschlossen Rainer Claaßen 24.07.2026, 11:00 Uhr

i In diesem Bereich soll auf dem Luisenplatz in Neuwied noch ein Holzpodest installiert werden, einheitliche Sonnenschirme wurden bereits aufgestellt. Rainer Claaßen

Mehr Grün, mehr Schatten und neue Sitzplätze sollen das Zentrum von Neuwied beleben, die Umgestaltung des Luisenplatzes ist so gut wie abgeschlossen. Beim Deichstadtfest zeigte sich bereits, wie Veranstaltungen davon profitieren.

Er ist seit Jahrzehnten das Herz der Neuwieder Innenstadt, obwohl man ihn unter seinem gebräuchlichen Namen auf keiner Straßenkarte findet: der Luisenplatz. Die offizielle Adresse lautet nämlich Langendorfer Straße. Bis in die 1970er-Jahre diente der zentrale Bereich noch als Busbahnhof.







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