Gleich nach der OP nach Hause
Neues Zentrum für ambulante Operationen in Neuwied
OP-Managerin Michaela Bauer und Karoline Wolf, Leiterin des AOZ, zeigen den ambulanten OP-Saal der Klinik St. Matthias.
OP-Managerin Michaela Bauer und Karoline Wolf, Leiterin des AOZ, zeigen den ambulanten OP-Saal der Klinik St. Matthias.
Rainer Claaßen

Neuwied hat ein neues Zentrum für ambulante Operationen. Kurzaufenthalte und klare Abläufe sollen kleine Eingriffe schneller und stressfreier machen. Zentrale OPs sollen entlastet werden und bleiben größeren Eingriffen vorbehalten.

Lesezeit 3 Minuten
Seit das ehemalige DRK-Krankenhaus von der Marienhaus-Gruppe übernommen und in St. Matthias umbenannt wurde, ist es eher ruhig um die Klinik geworden. Jetzt gibt es positive Nachrichten: Im neuen Ambulanten Operationszentrum (AOZ) bleiben die Patienten für bestimmte Eingriffe nur so lange, wie es medizinisch notwendig ist.
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