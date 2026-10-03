Neuwied hat ein neues Zentrum für ambulante Operationen. Kurzaufenthalte und klare Abläufe sollen kleine Eingriffe schneller und stressfreier machen. Zentrale OPs sollen entlastet werden und bleiben größeren Eingriffen vorbehalten.
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Seit das ehemalige DRK-Krankenhaus von der Marienhaus-Gruppe übernommen und in St. Matthias umbenannt wurde, ist es eher ruhig um die Klinik geworden. Jetzt gibt es positive Nachrichten: Im neuen Ambulanten Operationszentrum (AOZ) bleiben die Patienten für bestimmte Eingriffe nur so lange, wie es medizinisch notwendig ist.