Auf „Lappeloch“ folgt Wasserspiel in Neuwieder Mitte

Wo bis 2002 in Neuwied das „Lappeloch“ beliebter Anziehungspunkt war, entsteht gerade ein neuer Höhepunkt. Metertiefe Erdarbeiten bereiten die Installation eines Wasserspiels am Luisenplatz vor – und weitere Neuerungen stehen an.