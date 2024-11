Freude über Zertifizierung Neues überregionales Traumazentrum sitzt in Neuwied 12.11.2024, 15:00 Uhr

i Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied ist das sechste überregionale Traumazentrum in Rheinland-Pfalz. Joachim Gies

Das Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied ist neues überregionales Traumazentrum - das sechste in Rheinland-Pfalz. „Hier finden Schwerverletzte nun an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr die „bestmögliche Versorgung“, meldet die Klinik.

Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied ist neues überregionales Traumazentrum. Damit ist es der sechste auf die Versorgung von schwer verletzen Patienten spezialisierte Standort in Rheinland-Pfalz und spielt in einer Liga mit Großstädten wie in Ludwigshafen, Koblenz, Trier, Mainz und Kaiserslautern.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen