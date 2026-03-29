Deichwellenumbau abgeschlossen
Neues Spielparadies und Schwimmbecken eröffnet
Die neue Abenteuerlandschaft und das Lehrschwimmbecken in der Neuwieder Deichwelle wurden feierlich eröffnet.
Die neue Abenteuerlandschaft und das Lehrschwimmbecken in der Neuwieder Deichwelle wurden feierlich eröffnet.
Jörg Niebergall

Es kann wieder gerutscht werden: Nach drei Jahren sind die Arbeiten an der Neuwieder Deichwelle abgeschlossen. Mit dem Lehrschwimmbecken, aber vor allem dem neuen „Abenteuerland“ gibt besonders für kleine Gäste einiges zu entdecken. 

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Es läuft bei den Stadtwerken Neuwied: Nachdem am Sonntagmittag in einer kleinen Feierstunde die Eröffnung von Abenteuerinsel und Lehrschwimmbecken mit Oberbürgermeister Jan Einig, SWN-Chef Stefan Herschbach, dem SWN-Marketing-Chef Siegesmund Kuinke sowie Gästen aus Politik, Sport, Wirtschaft und denen am Bau beteiligten Firmen zelebriert wurde, dürfte alsbald mit dem Startschuss für das Programm in der Eventhalle Deichherz das nächste fertige ...

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