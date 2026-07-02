Startschuss vertagt: Das digitale Parksystem an der Deichwelle wird nicht wie geplant Anfang Juli in Betrieb genommen, sondern erst nach den Sommerferien. Besucher sollten sich auf ein paar Änderungen einstellen, bezahlen müssen sie aber nicht.
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So schnell mahlen die Mühlen der Deichwelle offenbar doch nicht: Obwohl der Probelauf für die neue Parkraumbewirtschaftung an dem Neuwieder Schwimmbad reibungslos verlief, wurde der Start des neuen Systems nun kurzfristig verschoben.
Fremdparker müssen zahlen
Das neue Parkkonzept setzt auf eine schrankenlose Kennzeichenerfassung.