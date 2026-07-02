Neuer Starttermin
Neues Parksystem der Deichwelle Neuwied verzögert sich
Das neue Parksystem an der Deichwelle wurde jetzt zwar erfolgreich getestet, eingeführt wird es aber trotzdem später als geplant
Das neue Parksystem an der Deichwelle wurde jetzt zwar erfolgreich getestet, eingeführt wird es aber trotzdem später als geplant.
Jörg Niebergall

Startschuss vertagt: Das digitale Parksystem an der Deichwelle wird nicht wie geplant Anfang Juli in Betrieb genommen, sondern erst nach den Sommerferien. Besucher sollten sich auf ein paar Änderungen einstellen, bezahlen müssen sie aber nicht.

Lesezeit 2 Minuten
So schnell mahlen die Mühlen der Deichwelle offenbar doch nicht: Obwohl der Probelauf für die neue Parkraumbewirtschaftung an dem Neuwieder Schwimmbad reibungslos verlief, wurde der Start des neuen Systems nun kurzfristig verschoben.

Fremdparker müssen zahlen

Das neue Parkkonzept setzt auf eine schrankenlose Kennzeichenerfassung.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren