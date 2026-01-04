Platz für 400 Gäste Neues Neuwieder Zoorestaurant feierlich eröffnet Jörg Niebergall 04.01.2026, 14:00 Uhr

i Freuen sich über die Eröffnung des neuen Zoorestaurants (von links): Jan Einig, Ralf Seemann, Ramin Imantalab, Markus Blank, Ali Aslani, Mirko Thiel, Rosita Aslani und Hans-Dieter Neuer. Jörg Niebergall

Das bisher von Tina Montemurri betriebene Restaurant im Neuwieder Zoo ist Geschichte. Jetzt feierten die Betreiber des neuen Gasthauses mit vielen Gästen Eröffnung. Wir haben uns umgeschaut, was das Restaurant auf der ehemaligen Picknickwiese bietet.

Das neue Neuwieder Zoorestaurant wurde am Samstag feierlich eingeweiht. Eröffnet wurde schon zwei Tage vorher. „Es lief alle perfekt“, freute sich nicht nur Ramin Imantalab (31), Geschäftsführer des Restaurants in Heimbach-Weis, über den Start ins neue Jahr.







