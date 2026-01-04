Neues Neuwieder Zoorestaurant feierlich eröffnet

Das bisher von Tina Montemurri betriebene Restaurant im Neuwieder Zoo ist Geschichte. Jetzt feierten die Betreiber des neuen Gasthauses mit vielen Gästen Eröffnung. Wir haben uns umgeschaut, was das Restaurant auf der ehemaligen Picknickwiese bietet.
Das neue Neuwieder Zoorestaurant wurde am Samstag feierlich eingeweiht. Eröffnet wurde schon zwei Tage vorher. „Es lief alle perfekt“, freute sich nicht nur Ramin Imantalab (31), Geschäftsführer des Restaurants in Heimbach-Weis, über den Start ins neue Jahr.