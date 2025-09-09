Das Sakrament der Taufe und zunehmend im Trend liegende Kinderwillkommensfeste lassen sich durchaus kombinieren. Allerdings verfolgen beide Angebote unterschiedliche Zielrichtungen. Im Trend liegen beide feierlichen Anlässe.

Ob Babyshower oder Gender-Revival-Party: Was noch vor einigen Jahren eher selten auf dem Programm werdender Eltern stand, gehört heute fast schon zum guten Ton. So ist es für viele nicht verwunderlich, dass ein weiterer Trend aus den USA den Kreis Neuwied erreicht hat: die Kinderwillkommensfeste.

Diese erfreuen sich steigender Beliebtheit, bieten sie doch die Möglichkeit, den neuen Erdenbürger mit der gesamten Familie, Freunden, Verwandten und Bekannten willkommen zu heißen. Noch vor wenigen Jahren war dieses Zusammentreffen der Tauffeier vorbehalten. Doch löst das nicht religiös motivierte Kinderwillkommensfest wirklich das Sakrament der Taufe ab? Die Antwort ist: Nein, denn beide Feiern verfolgen ein ganz unterschiedliches Ziel.

„Bei uns im Pastoralen Raum Neuwied hat die Anzahl der Taufen in den meisten Pfarreien nach Corona nicht abgenommen.”

Susanne Schneider, Leiterin des Fachteams Familienpastoral im Pastoralen Raum Neuwied

Aus Sicht der Kirche schätzt man die neue Idee der Kinderwillkommensfeste positiv ein. So erklärt Susanne Schneider, Leiterin des Fachteams Familienpastoral im Pastoralen Raum Neuwied, dass eine Feier dieser Art eine schöne Möglichkeit sei, die Freude über ein neues Leben im Kreis von Familie und Freunden auszudrücken. Negative Auswirkungen auf das Sakrament der Taufe habe sie bislang aber nicht gespürt: „Bei uns im Pastoralen Raum Neuwied hat die Anzahl der Taufen in den meisten Pfarreien nach Corona nicht abgenommen.”

Und dies aus gutem Grund, denn eine Taufe ist nicht mit einem Willkommensfest zu vergleichen. „Willkommensfeste sind Feste, um das Neugeborene im Kreis von Freunden und Familie willkommen zu heißen. Taufen dagegen lassen Eltern ihr Kind, wenn sie das Geschenk neuen Lebens mit Gott als Schöpfer und Begleiter des Lebens in Verbindung bringen”, erklärt Schneider den wohl wichtigsten Unterschied. Durch die Taufe, so die Leiterin der Fachteams weiter, werde der Täufling mit Jesus und seiner Botschaft verbunden und eingeladen, diese als Orientierung in sein Leben aufzunehmen.

i Mit der Taufe wird der Täufling, vereinfacht gesagt, mit der Botschaft Jesu verbunden. Carmen Jaspersen. dpa

Diesen Anspruch möchte ein Kinderwillkommensfest nicht erheben. Dort geht es mehr um die individuelle Begrüßungskomponente. Im Rahmen einer Taufe werden auch bestimmte Weichen für das Leben des Kindes gestellt: „Eltern möchten, dass ihr Kind in der christlichen Botschaft Halt und Perspektiven zur Gestaltung von Leben und Welt entdeckt”, sagt Schneider. Hinzu komme außerdem, dass das Kind in die große Gemeinschaft aller Christen weltweit aufgenommen werde, denn schließlich würden Menschen unterschiedlichster Kulturen und Nationen durch die Taufe weltweit wie Geschwister verbunden.

Trotz dieser weitreichenden Aspekte erfreuen sich Willkommensfeste immer größerer Beliebtheit, was vermuten lässt, dass die steigende Anzahl der Kirchenaustritte damit in Zusammenhang stehen könnte. Dies ist laut Schneider allerdings nicht zwingend der Fall, da ein Verzicht auf das Sakrament der Taufe unabhängig von einem Kirchenaustritt eine Vielzahl von Gründen haben könnte. Darunter fallen zum Beispiel Eltern, die ihr Kind später selbst entscheiden lassen möchten. Häufig ist aber auch eine Verbindung zur örtlichen Kirchengemeinde nicht gegeben, weshalb auf eine Taufe verzichtet wird.

Willkommensfeste punkten mit Individualität

Auch Corona hat dazu geführt, dass Taufen erst vertagt und später nicht nachgeholt wurden. „Es gibt aber natürlich auch die, die aus der Institution Kirche aufgrund eigener negativer Erfahrungen, aufgrund des Missbrauchsskandals oder aus anderen Gründen ausgetreten sind und folgerichtig ihr Kind nicht taufen lassen”, weiß Schneider. Vor diesem Hintergrund sei es allerdings erstaunlich, dass die Anzahl der Katholiken vor allem in Westdeutschland stark gesunken sei, die Anzahl der Taufen allerdings konstant bleibe.

Ein weiterer Punkt, mit dem die Willkommensfeste punkten, ist die Individualität. Die Feiern können ganz nach Belieben organisiert und durchgeführt werden, was den Eltern viel Freiraum lässt. Bei einer Taufe dagegen gibt es einige feste Symbole, wie die Taufkerze, das Weihwasser, die Salbung und das Taufkleid, die bei keiner Zeremonie fehlen dürfen.

Teile der Tauffeier können Eltern kreativ mitgestalten

Eltern haben allerdings die Möglichkeit, diese Symbolik individuell umzusetzen. So verbinden feste Elemente die neuen Christen mit allen Christen auf der Welt, können aber dennoch persönlich gestaltet werden. „Einige Teile der Tauffeier können Eltern in der Regel auch aktiv mitgestalten, wobei hier die Kreativität und die Ideenvielfalt seitens der Eltern und Familien gefragt sind”, sagt Schneider.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass sich Kinderwillkommensfeste und das Sakrament der Taufe durchaus ergänzen und vielleicht auch kombinieren lassen. Die Grundidee ist allerdings stets unterschiedlich, denn die einen heißen den neuen Erdenbürger im Kreis der Familie willkommen, die anderen im Kreis der Christen.