Veranstaltung in Neuwied Neues Konzept für französischen Markt kommt gut an Rainer Claaßen 26.07.2026, 16:00 Uhr

i Dieses Paar war aus Montabaur nach Neuwied gekommen – der französische Markt hat Anziehungskraft. Rainer Claaßen

Der französische Markt ist mit einem erweiterten Konzept zurück am alten Standort, auf dem Marktplatz in Neuwied. Jetzt haben die Besucher und die Marktbeschicker deutlich mehr Platz. Und das kam gut an.

Frisches Baguette, Käse, Flammkuchen und Wein – seit 2011 ist der französische Markt fester Bestandteil des Jahreskalenders in Neuwied. Drei Jahre lang musste er zuletzt allerdings vom Marktplatz auf den Parkplatz an der Luisenstraße ausweichen – zunächst zwei Mal, weil der angestammte Veranstaltungsort umgebaut wurde.







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