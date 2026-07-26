Veranstaltung in Neuwied
Neues Konzept für französischen Markt kommt gut an
Dieses Paar war aus Montabaur nach Neuwied gekommen – der französische Markt hat Anziehungskraft.
Dieses Paar war aus Montabaur nach Neuwied gekommen – der französische Markt hat Anziehungskraft.
Rainer Claaßen

Der französische Markt ist mit einem erweiterten Konzept zurück am alten Standort, auf dem Marktplatz in Neuwied. Jetzt haben die Besucher und die Marktbeschicker deutlich mehr Platz. Und das kam gut an.

Lesezeit 2 Minuten
Frisches Baguette, Käse, Flammkuchen und Wein – seit 2011 ist der französische Markt fester Bestandteil des Jahreskalenders in Neuwied. Drei Jahre lang musste er zuletzt allerdings vom Marktplatz auf den Parkplatz an der Luisenstraße ausweichen – zunächst zwei Mal, weil der angestammte Veranstaltungsort umgebaut wurde.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren