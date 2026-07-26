Der französische Markt ist mit einem erweiterten Konzept zurück am alten Standort, auf dem Marktplatz in Neuwied. Jetzt haben die Besucher und die Marktbeschicker deutlich mehr Platz. Und das kam gut an.
Lesezeit 2 Minuten
Frisches Baguette, Käse, Flammkuchen und Wein – seit 2011 ist der französische Markt fester Bestandteil des Jahreskalenders in Neuwied. Drei Jahre lang musste er zuletzt allerdings vom Marktplatz auf den Parkplatz an der Luisenstraße ausweichen – zunächst zwei Mal, weil der angestammte Veranstaltungsort umgebaut wurde.