In Windhagen ist nach dem Umbau des alten Geutebrück-Areals ein Gemeindezentrum samt Kita entstanden. Circa 14 Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Die neuen Räume in der früheren Lagerhalle sind nun vorgestellt worden.
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Die finanzstarke Ortsgemeinde Windhagen hat beim Umbau des früheren Areals der Firma Geutebrück zu einem Gemeindezentrum samt Kita-Gebäude geklotzt und nicht gekleckert. Circa 14 Millionen Euro hat das Projekt verschlungen.Als erster Erfolg konnte im Sommer 2023 die „Kita Wiesenwichtel“ das umgestaltete Geutebrück-Bürogebäude beziehen.