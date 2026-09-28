14-Millionen-Euro-Projekt Neues Gemeindezentrum in Windhagen offiziell eröffnet Daniel Dresen 28.09.2026, 18:31 Uhr

i Windhagens Ortsbürgermeister Hans Dieter Geiger (3. von links) begrüßte zur Eröffnungsfeier des neuen Gemeindezentrums Jochen Groteclaes (von links, Bauamt VG Asbach), Architekt Alfred Dick, Brandschutzexperte Erwin Jünger, Guido Rämer (Schließanlagen und Türen) und Marcus Kempf (Elektrotechnik). Daniel Dresen

In Windhagen ist nach dem Umbau des alten Geutebrück-Areals ein Gemeindezentrum samt Kita entstanden. Circa 14 Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Die neuen Räume in der früheren Lagerhalle sind nun vorgestellt worden.

Die finanzstarke Ortsgemeinde Windhagen hat beim Umbau des früheren Areals der Firma Geutebrück zu einem Gemeindezentrum samt Kita-Gebäude geklotzt und nicht gekleckert. Circa 14 Millionen Euro hat das Projekt verschlungen.Als erster Erfolg konnte im Sommer 2023 die „Kita Wiesenwichtel“ das umgestaltete Geutebrück-Bürogebäude beziehen.







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