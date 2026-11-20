Gastro-News aus der Deichstadt Neues gastronomisches Angebot am Neuwieder Marktplatz Rainer Claaßen 20.11.2026, 09:00 Uhr

i Schon im kommenden Sommer soll die Terrasse auf dem Marktplatz belebt sein. Rainer Claaßen

Fast unbemerkt hat am Neuwieder Marktplatz im ehemaligen „L’Aperitif“ die neue Cocktailbar „L“ eröffnet. Betreiber David Davtian lädt zu einem ersten Grillabend und kündigt große Pläne für den Sommer an.

Die Sanierung des Neuwieder Marktplatzes ist schon seit einiger Zeit abgeschlossen. Wer sich dort heute umschaut, kann gut erkennen: Es herrschen beste Bedingungen für erfolgreiche Außengastronomie. Zumindest an der Nordseite, wo die Gebäude nicht durch eine Straße vom Platz getrennt sind.







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