Neue Betreiber, vertrauter Geschmack: Zwei Sizilianer leiten seit Oktober das Restaurant „Panini“ in der Marktstraße in Neuwied. Es handelt sich dabei um zwei alte Bekannte.
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Pizzerien gibt es in Neuwied noch einige. Seit der Schließung von „Pino im Heimathaus“ gibt es aber nur noch ein einziges Ristorante unter italienischer Führung: das „Panini“ in der Marktstraße. Nachdem das namengebende Betreiberehepaar das Haus über Jahrzehnte geleitet hatte, wurde die Führung nun weitergegeben.