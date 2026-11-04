Gastro-News aus Neuwied
Neues Betreiberduo übernimmt das „Ristorante Panini“
Nicht nur von außen ändert sich nichts – unter neuer Leitung soll es im "Panini“ in Neuwied weitergehen wie bisher.
Nicht nur von außen ändert sich nichts – unter neuer Leitung soll es im "Panini“ in Neuwied weitergehen wie bisher.
Rainer Claaßen

Neue Betreiber, vertrauter Geschmack: Zwei Sizilianer leiten seit Oktober das Restaurant „Panini“ in der Marktstraße in Neuwied. Es handelt sich dabei um zwei alte Bekannte.

Lesezeit 1 Minute
Pizzerien gibt es in Neuwied noch einige. Seit der Schließung von „Pino im Heimathaus“ gibt es aber nur noch ein einziges Ristorante unter italienischer Führung: das „Panini“ in der Marktstraße. Nachdem das namengebende Betreiberehepaar das Haus über Jahrzehnte geleitet hatte, wurde die Führung nun weitergegeben.
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