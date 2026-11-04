Gastro-News aus Neuwied Neues Betreiberduo übernimmt das „Ristorante Panini“ Rainer Claaßen 04.11.2026, 09:00 Uhr

i Nicht nur von außen ändert sich nichts – unter neuer Leitung soll es im "Panini“ in Neuwied weitergehen wie bisher. Rainer Claaßen

Neue Betreiber, vertrauter Geschmack: Zwei Sizilianer leiten seit Oktober das Restaurant „Panini“ in der Marktstraße in Neuwied. Es handelt sich dabei um zwei alte Bekannte.

Pizzerien gibt es in Neuwied noch einige. Seit der Schließung von „Pino im Heimathaus“ gibt es aber nur noch ein einziges Ristorante unter italienischer Führung: das „Panini“ in der Marktstraße. Nachdem das namengebende Betreiberehepaar das Haus über Jahrzehnte geleitet hatte, wurde die Führung nun weitergegeben.







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