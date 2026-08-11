B256-Ortsumgehung Straßenhaus Neues Beteiligungsverfahren zu Planänderungen Justin Buchinger 11.08.2026, 19:00 Uhr

i Lkw im Sekundentakt: Viele Straßenhauser hoffen schon lange auf Entlastung durch die Ortsumgehung. Vor dem Beschluss der Planung steht nun noch ein Ergänzungsverfahren an. Jörg Niebergall. LKW im Sekundentakt

Die Planung für das Großprojekt B256-Ortsumgehung Straßenhaus muss vor dem endgültigen Beschluss noch ergänzt werden. Dafür ist eine weitere Beteiligung geplant. Der LBM erklärt, was geändert wurde, wer sich beteiligen darf und wann es weiter geht.

Die Ortsumgehung der B256 um Straßenhaus ist seit Jahrzehnten in der Planung. Eigentlich wurde für diesen Herbst der Planfeststellungsbeschluss erwartet. Das wäre der Startschuss für den Projektbeginn, ebenso wie für die von Gegnern geplanten Klagen gegen das Großprojekt.







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