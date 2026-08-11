Die Planung für das Großprojekt B256-Ortsumgehung Straßenhaus muss vor dem endgültigen Beschluss noch ergänzt werden. Dafür ist eine weitere Beteiligung geplant. Der LBM erklärt, was geändert wurde, wer sich beteiligen darf und wann es weiter geht.
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Die Ortsumgehung der B256 um Straßenhaus ist seit Jahrzehnten in der Planung. Eigentlich wurde für diesen Herbst der Planfeststellungsbeschluss erwartet. Das wäre der Startschuss für den Projektbeginn, ebenso wie für die von Gegnern geplanten Klagen gegen das Großprojekt.