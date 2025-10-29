Post stellt sich neu auf Neuer Zustellstützpunkt Neuwied feierlich eröffnet Jörg Niebergall 29.10.2025, 06:00 Uhr

i Bei der offiziellen Eröffnung: Nikola Hagleitner, Konzernvorständin Post & Paket Deutschland der DHL Group (Mitte), mit OB Jan Einig (rechts) und Miriam Leser, Leiterin der Postniederlassung Koblenz (links). Jörg Niebergall

Die Deutsche Post hat auf Veränderungen auf dem Brief- und Paketmarkt reagiert. In Neuwied gibt es jetzt einen großen Neubau, von dem aus ab sofort Pakete und Briefe zugestellt werden. Dabei will die Post weiter ihrem Weg der Nachhaltigkeit folgen.

Die Deutsche Post hat am Montagmorgen in Neuwied einen der größten Zustellstützpunkte in der Region in Betrieb genommen. Die Bauarbeiten für den Neubau in der Rostocker Straße 17 im Industriegebiet Distelfeld begannen mit dem Spatenstich am 6. April 2024 und verliefen planmäßig, sodass der Mega-Zustellstützpunkt pünktlich am Start ist.







