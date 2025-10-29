Die Deutsche Post hat auf Veränderungen auf dem Brief- und Paketmarkt reagiert. In Neuwied gibt es jetzt einen großen Neubau, von dem aus ab sofort Pakete und Briefe zugestellt werden. Dabei will die Post weiter ihrem Weg der Nachhaltigkeit folgen.
Die Deutsche Post hat am Montagmorgen in Neuwied einen der größten Zustellstützpunkte in der Region in Betrieb genommen. Die Bauarbeiten für den Neubau in der Rostocker Straße 17 im Industriegebiet Distelfeld begannen mit dem Spatenstich am 6. April 2024 und verliefen planmäßig, sodass der Mega-Zustellstützpunkt pünktlich am Start ist.