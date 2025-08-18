Der eingetragene Verein KRK-Veteranen aus Dierdorf plant ein Sommerfest, das am 22. August beginnt. Hier hofft die Gruppierung, bekannter zu werden. Das sind ihre Leitlinien und die Vorgeschichte zur Gründung.

Dierdorf. Sie lachten und feierten zusammen, teilten Leid und Schmerz und lernten sich generell besser kennen. Viele unterschiedliche junge Menschen traten in den 1990er- und 2000er-Jahren ihren Dienst in der Bundeswehr an, einige fanden später wieder in Dierdorf zusammen. Damals, nach der Allgemeinen Grundausbildung, ließen sich Mitglieder in das Zweite Transportbataillon 370 Krisenreaktionskräfte versetzen.

Aus Kollegen wurden Freunde und daraus Familie, so wird die Vorgeschichte weit vor der Vereinsgründung, die im April mit der Eintragung der KRK (Krisenreaktionskräfte)-Veteranen offiziell begann, beschrieben. Dann verloren sich viele Kameraden erst einige Zeit aus den Augen – doch nicht für immer.

„Die Planungen laufen auf Hochtouren.“

Mike Eichner, Erster Vorsitzender der KRK-Veteranen

Im Jahr 2024 wurde in einer WhatsApp-Gruppe ein Treffen organisiert, das im Oktober 2024 bis tief in die Nacht dauern sollte. Dies war letztendlich der Auslöser für die spätere Vereinsgründung. Nun veranstaltet der Verein ein Sommerfest in Dierdorf, auch um bekannter zu werden. Der Verein möchte sich vorstellen und hofft, weitere Mitglieder zu gewinnen.

Das Sommerfest beginnt am Freitag, 22. August, und endet am Sonntag, 24. August. Unter anderem tritt der Musiker Jesse Cole auf. „Die Planungen laufen auf Hochtouren“, sagte der Erste Vorsitzende des Vereins, Mike Eichner, vor Kurzem. Für die insgesamt bisher zwölf Mitglieder ist die Veranstaltung erwartungsgemäß eine Premiere.

Verein will Hilfe anbieten

Der Verein möchte das Hauptaugenmerk auf diejenigen richten, die „Unterstützung brauchen“, sagt Eichner. „Wir wollen bestmöglich unsere Hilfe anbieten, und wenn es auch mal nur ein Ohr zum Zuhören ist.“ In erster Linie setzt sich der Verein für aktive Soldaten und Veteranen ein, aber auch für Einsatzkräfte der Blaulichtfamilie und schließlich jedermann.

„Wir bieten professionelle Hilfe für PTBS-Erkrankte an. Wir haben Fallmanager und Psychologen“, betont Eichner. PTBS steht für Posttraumatische Belastungsstörung, sie ist eine Belastung, die nach einem traumatischen Ereignis auftritt.

i Mike Eichner und seine Vereinskollegen kümmern sich etwa auch um die Denkmalpflege in Dierdorf. Mike Eichner

Laut der eigenen Internetseite steht der Verein für Treue, Loyalität und Gemeinsamkeit und möchte die Veteranenkultur aufrechterhalten, fördern und unterstützen. Unter anderem haben die Mitglieder auch am Veteranentag in Steimel vor Kurzem teilgenommen. Neben Treue und Loyalität zählen auch noch Respekt und Ehre zu den Leitlinien des Vereins.

Unter dem Punkt Respekt erklärt der Verein unter anderem online, dass sich die Mitglieder gegen die Verharmlosung und Verherrlichung von Gewalt, Krieg, Militär und ihren Einsätzen aussprechen. Und dort heißt es weiter: „Wir sind ein Teil der Gesellschaft und akzeptieren jeden so, wie er ist.“ Der Verein möchte sich gesellschaftlich einbringen, bislang zeigt dieser sich unter anderem auch bei der Denkmalpflege in Dierdorf aktiv. Nun wünscht sich der Verein, durch das anstehende Sommerfest bekannter zu werden und mehr Mitglieder zu gewinnen.

Programm zum Sommerfest und mehr Infos

Vom Freitag, 22. August, bis Sonntag, 24. August wird das erste Sommerfest der KRK-Veteranen stattfinden. Dieser Tag steht laut Verein im Zeichen der Gemeinsamkeit, jeder ist willkommen. Ein Tagesticket kostet 10 Euro, ein Kombiticket inklusive Zelt beziehungsweise Wohnmobilplatz und Frühstück 25 Euro. Am Freitagabend soll es ein gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer geben, der Abend soll mit einer Open-Air-Party ausklingen. Dagegen steht am Samstag zunächst ab 9 Uhr das gemeinsame Frühstück an, ab 13 Uhr folgt der offizielle Einlass der Gäste, um 17 Uhr gibt es Livemusik mit Jesse Cole. Weitere Infos zum Sommerfest stehen online unter https://www.krk-veteranen.com/2025/