Das Tennisstübchen in der Tennishalle Dattenberg stand lange Jahre leer. Nun hat der Verein „Rööpe-Treff“ aus der alten Kneipe ein Vereinsheim gemacht. Mit Erfolg, denn der Verein ist inzwischen der mitgliederstärkste in Dattenberg.
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Dank einer Gruppe elf junger Männer erstrahlt das Tennisstübchen in der Tennishalle Dattenberg nach vielen Jahren des Leerstands nun in neuem Glanz. Der Verein „Rööpe-Treff“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die alte Sportlerkneipe in ein lebendiges Vereinsheim zu verwandeln.