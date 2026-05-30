Zulauf bei „Rööpe-Treff“ Neuer Verein wiederbelebt Tennisstübchen in Dattenberg Daniel Dresen 30.05.2026, 08:00 Uhr

i Der Verein "Rööpe-Treff", hier vertreten durch den 1. Vorsitzenden Frederik Fols (rechts) und den 2. Vorsitzenden Daniel Bürder (links), hat das Stübchen in der Tennishalle Dattenberg als Vereinsheim wiederbelebt. Ortsbürgermeister Stefan Betzing (Mitte) findet den Einsatz lobenswert. Daniel Dresen

Das Tennisstübchen in der Tennishalle Dattenberg stand lange Jahre leer. Nun hat der Verein „Rööpe-Treff“ aus der alten Kneipe ein Vereinsheim gemacht. Mit Erfolg, denn der Verein ist inzwischen der mitgliederstärkste in Dattenberg.

Dank einer Gruppe elf junger Männer erstrahlt das Tennisstübchen in der Tennishalle Dattenberg nach vielen Jahren des Leerstands nun in neuem Glanz. Der Verein „Rööpe-Treff“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die alte Sportlerkneipe in ein lebendiges Vereinsheim zu verwandeln.







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