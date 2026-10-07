Gastro-News aus dem Kreis
Neuer Start für das Ristorante Milano in Leutesdorf
Giovanne Akikol und Khalil Hamsoro sind froh, dass sie einen neuen, passenden Standort für das Milano gefunden haben.
Giovanne Akikol und Khalil Hamsoro sind froh, dass sie einen neuen, passenden Standort für das Milano gefunden haben.
Rainer Claaßen

Neustart in der „Traube“: Das Ristorante Milano hat vor Kurzem in Leutesdorf eröffnet, nachdem die Betreiber ihr Lokal in Neuwied verlassen mussten. Frische italienische Küche, ein bestellter Holzofen und viele Pläne bringen neues Leben an die B42.

Lesezeit 3 Minuten
Viele ältere Leser werden sich erinnern: Für lange Zeit war das Restaurant Zur Traube direkt an der B42 eines der Aushängeschilder des Weinorts Leutesdorf. Familie Vogel führte es bis Mitte der 1990er-Jahre. Danach gab es immer wieder Betreiberwechsel.
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