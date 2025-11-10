Mehr Bewegung in der Pause Neuer Schulhof in Breitscheid eingeweiht Jörg Niebergall 10.11.2025, 13:11 Uhr

i Neben einer Boulderwand, Bäumen und weiterer Bepflanzung zieht ganz besonders das Motorik-Klettergerüst die Jungen und Mädchen in seinen Bann. Jörg Niebergall

Schon vor drei Jahren gab es erste Ideen für die Neugestaltung des Breitscheider Schulhofs. Jetzt ist er eingeweiht worden und sorgt mit Spielgeräten für viel Spaß.

„Was lange währt, wird endlich wahr“, begrüßte die Breitscheider Ortsbürgermeisterin Rita Viccari die großen und kleinen Gäste, Vertreter des Elternausschusses, des Gemeinderates und des für die Arbeit verantwortlichen Planungsbüros Nico Siebke aus Hollig, die zur Einweihung des neu gestalteten Schulhofes zur Breitscheider Grundschule gekommen waren.







