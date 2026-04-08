Penny-Markt in Buchholz Neuer Penny-Markt soll 2027 in Buchholz öffnen Sabine Nitsch 08.04.2026, 14:00 Uhr

i Neben dem Rewemarkt entsteht der neue Penny-Markt in Buchholz. Michael Möhlenhof

Direkt an der Landesgrenze zu NRW liegt die Gemeinde Buchholz. Es gibt Einkaufsmöglichkeiten, Kitas, Ärzte und die Grundsteuer B liegt bei 400 Prozent. Gerade entsteht ein neuer Penny-Markt. 2027 hat Buchholz dann auch einen Discounter.

Die kleine Ortsgemeinde Buchholz in der Verbandsgemeinde Asbach, ist bei der Nahversorgung sehr gut aufgestellt. Die Einwohnerzahl der liegt derzeit bei 4900 und wird aufgrund ihrer Lage direkt an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen und nahe der A3 voraussichtlich weiter wachsen.







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