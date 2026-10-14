Artothek und Ausstellungsraum Neuer Ort für Kunst in der Neuwieder Innenstadt Rainer Claaßen 14.10.2026, 17:21 Uhr

i In der Engerser Straße finden sich ab sofort Ausstellungen und die Artothek des NKVM – aber vermutlich nur vorrübergehend. Rainer Claaßen

Neuwied hat einen neuen Treffpunkt für Kultur: Der „Neue Kunstverein Mittelrhein“ eröffnet einen Standort in der Engerser Straße. Dieser bietet Raum für Ausstellungen, Veranstaltungen und die Artothek, in der man Kunst ausleihen kann.

Seinen zentralen Standort hat der „Neue Kunstverein Mittelrhein“ (NKVM) auf dem ehemaligen Rasselsteingelände, und die Ausstellungen und Veranstaltungen dort besucht wohl kaum jemand zufällig. Nachdem der zentral gelegene NKVM-Anlaufpunkt in einer ehemaligen Apotheke am Luisenplatz im vergangenen Jahr schließen musste, hat der Verein nun eine Alternative gefunden: Mit dem Auftakt der Ausstellungsreihe „Positionen“ wurde der neue Standort in der ...







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