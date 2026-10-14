Neuwied hat einen neuen Treffpunkt für Kultur: Der „Neue Kunstverein Mittelrhein“ eröffnet einen Standort in der Engerser Straße. Dieser bietet Raum für Ausstellungen, Veranstaltungen und die Artothek, in der man Kunst ausleihen kann.
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Seinen zentralen Standort hat der „Neue Kunstverein Mittelrhein“ (NKVM) auf dem ehemaligen Rasselsteingelände, und die Ausstellungen und Veranstaltungen dort besucht wohl kaum jemand zufällig. Nachdem der zentral gelegene NKVM-Anlaufpunkt in einer ehemaligen Apotheke am Luisenplatz im vergangenen Jahr schließen musste, hat der Verein nun eine Alternative gefunden: Mit dem Auftakt der Ausstellungsreihe „Positionen“ wurde der neue Standort in der ...