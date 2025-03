Die Eröffnungsfeier für den neu gestalteten Marktplatz ist für Samstag, 29. März, angesetzt. Aber ganz fertig ist dieser noch nicht: Bisher fehlt noch das angekündigte Toilettenhäuschen. Doch auch das soll nach Aussagen der Stadt rechtzeitig betriebsbereit sein.

Am kommenden Montag wird ein Schwertransport erwartet, der die weitgehend vormontierte Anlage des Herstellers „Hering Sanikonzept“ liefert. Das Fundament dafür ist bereits angelegt: Ein Bereich des gepflasterten Platzes, der mittig direkt an die Baumallee grenzt, wurde passend für die robuste Anlage vorbereitet. Wenn das Häuschen abgeladen und verankert ist, müssen nur noch die vorbereiteten Anschlüsse verlegt werden. Klappt alles, haben Besucher der Innenstadt also schon ab Mitte kommender Woche die Möglichkeit zum Toilettengang auf dem Marktplatz. Die Umrandung wird dann noch so gepflastert, dass sich das Häuschen gut in den neu gestalteten Platz integriert.

„Diese moderne Toilettenanlage kann sich im verschließbaren Bereich selbst reinigen.“

Beigeordneter Ralf Seemann

Die Anlage, die etwas größer sein wird als eine Garage, verfügt über zwei Urinale und eine Unisex-Toilette. Der Zugang kann barrierefrei erfolgen. Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen haben so neben der öffentlichen Anlage auf dem Luisenplatz gegenüber der Tourist-Info eine zweite Möglichkeit, ihre Notdurft zu verrichten, ohne dafür einen Gastronomie-Betrieb besuchen zu müssen. Selbst bei denen ist ein barrierefreier Zugang ja weiterhin keine Selbstverständlichkeit.

Auch für Sauberkeit ist gesorgt. „Diese moderne Toilettenanlage kann sich im verschließbaren Bereich selbst reinigen. Die Brille wird nach jedem Besuch automatisch hygienisch abgewischt, außerdem findet regelmäßig eine automatische Bodenreinigung statt. Um alles, was so nicht beseitigt wurde, kümmert sich unser Servicepersonal zweimal am Tag“, erklärt der Beigeordnete der Stadt, Ralf Seemann. Für den Alltag ist das Angebot eine Bereicherung, bei größeren Veranstaltungen wird die Kapazität aber nicht ausreichen. So wird bei der Eröffnungsveranstaltung für den Marktplatz ein zusätzlicher Toilettenwagen aufgestellt.

Für einen Kiosk ist noch Platz

Der Umbau des Platzes wurde – keine Selbstverständlichkeit bei öffentlichen Baumaßnahmen – innerhalb der geplanten Bauzeit und ohne Kostenüberschreitung fertiggestellt. Auftakt der Bauarbeiten war im Juni 2023. Zukünftig könnten hier etwa von Vereinen organisierte Feiern stattfinden – ein entsprechendes Konzept wird vom Amt für Stadtmarketing erarbeitet. Die komplette Planung ist allerdings auch nach dem Aufbau des Toilettenhäuschens noch nicht umgesetzt: Auf dem Platz könnte auch noch ein Kiosk oder ein Verkaufsstand entstehen. Dafür hat sich allerdings bisher kein Interessent gefunden.

Zusätzlich zu den bereits in der RZ veröffentlichten Angeboten bei der Eröffnungsfeier am 29. März ab 11 Uhr mit Kinderkarussell, Walking Act, Imbissständen, Mitmach-Tanz und Musik gibt es einen weiteren Programmpunkt: Um 14.30 Uhr wird die Karateabteilung des TV Heddesdorf mit Kindern und Erwachsenen eine Vorführung dieser japanischen Kampfkunst zeigen.