Bürger konnten abstimmen Neuer Nahversorger in Neuwied hat jetzt einen Namen Viktoria Schneider 22.04.2026, 12:00 Uhr

i Im neuen "Bieber-Markt" sollen neben der 24-Stunden-Supermarkt-Kette Tante Enso auch die Bäckerei Lutz und die Metzgerei Muscheid einziehen. Heiko Rebsch. picture alliance/dpa

Das Votum war eindeutig: 69 Prozent der Befragten in Neuwied-Oberbieber waren sich einig, wie ihr neuer Nahversorger heißen soll. Wie der Name lautet und wann es weitere Informationen zur Eröffnung gibt, steht nun fest.

Aubach-Center, Dorf-Treff oder Bieber-Markt? Wie der neue Nahversorger in Oberbieber heißen soll, durften die Menschen im Neuwieder Stadtteil selbst entscheiden. Bei einer Online-Abstimmung zeichnete sich ein deutlicher Gewinner ab. Damit ist ein weiterer Schritt in Richtung Eröffnung getan.







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