Supermarkt in Heddesdorf Neuer Nahkauf bietet auch Produkte aus der Region Rainer Claaßen 27.01.2026, 19:00 Uhr

i Der Rewe in Heddesdorf hat geschlossen. Nur zwei Wochen später hat hier ein Nahkauf-Markt eröffnet. Rainer Claaßen

Vielerorts schließen Nahversorger, aber in Heddesdorf macht der lokale kleine Supermarkt unter neuem Namen und mit neuem Betreiber weiter. Warum die Zusammenarbeit mit Erzeugern aus der näheren Umgebung dem neuen Marktleiter besonders wichtig ist.

Johann Rogalsky, der den ehemaligen Rewe-Markt am Sohler Weg als Nahkauf-Filiale weiter betreibt, wird auch eine Woche nach der Wiedereröffnung noch regelmäßig von Kunden angesprochen. Sie freuen sich über die Möglichkeit, weiterhin in ihrem näheren Umfeld einkaufen zu können.







