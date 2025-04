Neuer Marktplatz öffnet, Gastronomie schließt: „L’aperitif“ in Neuwied vor dem Aus

Am gerade eröffneten neu gestalteten Marktplatz in Neuwied wünscht sich die Stadt auch eine gastronomische Präsenz. Die gab es zuletzt auch. Allerdings stehen die Sterne für das „L’aperitif“ nicht mehr günstig.

Der neu gestaltete Marktplatz in Neuwied ist eröffnet. Auch wenn in der Stadt weiterhin einige kritische Stimmen zur Neugestaltung zu hören sind, überwiegt die positive Resonanz. Bei zuletzt schon fast sommerlichen Temperaturen wurde auch das gastronomische Angebot des Restaurants „L’aperitif“ von vielen Gästen in Anspruch genommen. Insbesondere beim „Spare-Ribs-Essen“ war der bestuhlte Außenbereich gut belebt.

„Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen.“

Eva und Tim Correia Dias

Wer nun allerdings hofft, dass das Ehepaar Eva und Tim Correia Dias die Entscheidung zurücknimmt, den Mietvertrag nicht zu verlängern, täuscht sich: Aus persönlichen Gründen werden sie das Projekt Ende Juli beenden. „Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen. Leidenschaft, Kreativität und Qualität waren stets unsere Begleiter. Doch unter Berücksichtigung aller Faktoren hat es am Ende für eine Verlängerung nicht gereicht“ haben sie jetzt bekannt gegeben.

Das Konzept, qualitativ hochwertige Speisen und Getränke nach französischen und portugiesischen Rezepten anzubieten, ging zwar grundsätzlich auf – die Zahlen stimmen nach Aussage der beiden. Aber es blieb zu wenig Zeit für das gemeinsame Kind. So entschieden sie sich, künftig wieder angestellt zu arbeiten – mit hoher Wahrscheinlichkeit im Neuwieder Raum.

„Die Nachfrage ist groß – bei dem beauftragten Makler gingen innerhalb kurzer Zeit sehr viele Anfragen ein.“

Inhaber Dirk Hasler, der im Haus möglichst wieder Gastronomie ansiedeln möchte.

Aber wie geht es mit dem Lokal weiter, das zuvor schon unter der Leitung des Ehepaars Adams erfolgreich war? Das Haus ist in Privatbesitz, in der oberen Etage sind Büroräume untergebracht. Inhaber Dirk Hasler ist durchaus daran interessiert, dass weiterhin Gastronomie in den Räumen betrieben wird: „Die Nachfrage ist groß – bei dem beauftragten Makler gingen innerhalb kurzer Zeit sehr viele Anfragen ein“, sagt er. Die Interessenten wünschen sich allerdings die Möglichkeit, möglichst viel Platz im Außenbereich nutzen zu können. Und da hat sich die Stadt laut Hasler bisher wenig kooperativ gezeigt. Etwa 30 Quadratmeter seien vom Ordnungsamt angeboten worden. „Das ist für die Interessenten viel zu wenig“, sagt Hasler.

Die Worte des Oberbürgermeisters klingen deutlich anders: „Wir haben ja einigen Aufwand getrieben, um den Marktplatz wieder attraktiv zu machen. Da hoffen wir natürlich, dass der Platz auch entsprechend belebt wird.“ Ein attraktives Angebot an dieser Position wäre eine gute Ergänzung für die Aktivitäten, die die Stadt selbst auf dem Platz plane, zu denen sicher auch noch Ideen von Vereinen oder Privatpersonen hinzukommen würden. „Als Kommune unterstützen wir das, so gut wir können“, sagt Jan Einig. Spontan vermutet er, dass baurechtliche Regelungen einem größeren Bereich für die Außengastronomie im Wege stehen könnten – über die darf sich die Stadtverwaltung nicht hinwegsetzen.

Ehemaliges Pfarrhaus wäre auch für Gastronomie denkbar

Langfristig könnte ein zusätzliches Gastronomieangebot im benachbarten, ehemalige Pfarrhaus entstehen. Superintendent Detlef Kowalski sagt, dass die evangelische Kirche als Besitzerin zunächst noch einige Schritte bezüglich der Sanierung des Gebäudes durchführen muss. Eine solche Entwicklung sei danach aber durchaus denkbar.