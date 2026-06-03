Ein stiller Lieblingsort entsteht in St. Matthias. Eine Projektgruppe hat einen Kirchenwinkel zusammen mit einem Erlebnisdesigner neu gestaltet. Der Raum lädt zum Innehalten und Kraftschöpfen ein.
Lesezeit 2 Minuten
„Finde deinen Lieblingsplatz“: Unter diesem Motto ist vor einem Jahr ein Projekt in der Neuwieder Pfarrei St. Matthias gestartet, das nun kurz vor dem Abschluss steht. Mit viel Einsatz haben in dieser Zeit acht Mitglieder der Projektgruppe „Lieblingsplatz“ einen kleinen Raum in der Pfarrkirche St.