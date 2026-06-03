Designprojekt in St. Matthias Neuer Lieblingsplatz in Neuwieder Kirche entsteht Regine Siedlaczek 03.06.2026, 11:24 Uhr

i Verschiedene Sitzgelegenheiten vom Sitzsatz bis zum Thron sollen den Menschen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen einen Platz in der Kirche geben, an dem sie innehalten können. Jörg Niebergall

Ein stiller Lieblingsort entsteht in St. Matthias. Eine Projektgruppe hat einen Kirchenwinkel zusammen mit einem Erlebnisdesigner neu gestaltet. Der Raum lädt zum Innehalten und Kraftschöpfen ein.

„Finde deinen Lieblingsplatz“: Unter diesem Motto ist vor einem Jahr ein Projekt in der Neuwieder Pfarrei St. Matthias gestartet, das nun kurz vor dem Abschluss steht. Mit viel Einsatz haben in dieser Zeit acht Mitglieder der Projektgruppe „Lieblingsplatz“ einen kleinen Raum in der Pfarrkirche St.







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