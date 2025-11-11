„Jecke Freunde“ Neuer Karnevalsverein mischt Neustadt auf 11.11.2025, 06:00 Uhr

i Pink, Schwarz und Weiß sind die Farben des Karnevalsvereins "Jecke Freunde" aus Neustadt. Cindy Agnes Limbach (links) ist die Erste Vorsitzende des Mitte März gegründeten Vereins. Unterstützung erfährt sie unter anderem von der Zweiten Vorsitzenden Barbara Enders (2. von links), dem Gründungsmitglied Janine da Silva Filipe und deren Mann Eddy da Silva Filipe. Daniel Dresen

Mitte März hat sich der Karnevalsverein „Jecke Freunde“ in Neustadt gegründet. Inzwischen zählt der Verein knapp 60 Mitglieder. Die Tanzgruppen der „Jecken Freunde“ haben in ihrer ersten Session bereits zahlreiche Termine im Kalender stehen.

Anfang des Jahres wollte Cindy Agnes Limbach eigentlich nur eine neue Tanzgruppe für Erwachsene in Neustadt auf die Beine stellen. Doch was aus dieser ersten Idee innerhalb weniger Monate entstanden ist, macht die 33-Jährige kurz vor der Karnevalssession 2025/26 sprachlos.







