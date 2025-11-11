Neuer Karnevalsverein mischt Neustadt auf

Mitte März hat sich der Karnevalsverein „Jecke Freunde“ in Neustadt gegründet. Inzwischen zählt der Verein knapp 60 Mitglieder. Die Tanzgruppen der „Jecken Freunde“ haben in ihrer ersten Session bereits zahlreiche Termine im Kalender stehen.
Lesezeit 2 Minuten
Anfang des Jahres wollte Cindy Agnes Limbach eigentlich nur eine neue Tanzgruppe für Erwachsene in Neustadt auf die Beine stellen. Doch was aus dieser ersten Idee innerhalb weniger Monate entstanden ist, macht die 33-Jährige kurz vor der Karnevalssession 2025/26 sprachlos.