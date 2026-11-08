Vorstand in Hausen gewählt Neuer Förderverein will Zukunft des Wiedtalbads stützen Jörg Niebergall 08.11.2026, 11:00 Uhr

i Zum Vorsitzenden wurde Niklas von Haaren (Mitte) gewählt, seine Stellvertreterin ist Sabine Hartmann. Jörg Niebergall

Ein neuer Förderverein will das Freibad im Wiedtalbad erhalten und den Treffpunkt für alle Generationen sichern. Ein kompletter Vorstand ist während der Gründungsversammlung gewählt worden.

Das Freibad des Wiedtalbads hat viele Freunde. Und sie wollen nicht länger nur vom Beckenrand aus zuschauen, sondern selbst aktiv werden. 36 Interessierte kamen zur Gründungsversammlung eines Fördervereins ins Hausener Dorfgemeinschaftshaus. Ihr gemeinsames Ziel: Das beliebte Freibad soll auch künftig erhalten bleiben.







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