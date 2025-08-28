Die Änderung des Bebauungsplans für das Schauinsland/Auf den Weiden sorgt für Diskussionen: Anwohner befürchten eine Verkehrsbelastung. Beigeordneter Thomas Schreck verteidigt die Änderung: Der neue Plan heile mehr als es schade.

Auf dem Baugebiet Schauinsland/Auf den Weiden in Rengsdorf sollen bis zu 75 Wohnungen entstehen. Der Bauausschuss hat den geänderten Bebauungsplan beraten, bald soll der Gemeinderat darüber entscheiden. Doch einige Anwohner fürchten, dass der zusätzliche Verkehr die Wohngebiete im Süden und Osten belastet.

Thomas Nick, der südlich des Baugebiets lebt, rechnet vor: Bei zwei Autos pro Wohnung, wären es 150 Fahrzeuge, die zusätzlich durch die umliegenden Straßen fahren. Der Gemeinderat will den Verkehr nach Norden auf die Westerwaldstraße lenken. Dafür soll die Beyerstraße im Norden ausgebaut werden und die Verbindungen zur Bürgermeister-Wink-Straße im Süden gesperrt werden.

Kann Rengsdorf die Straßen für den Verkehr sperren?

„Der Plan setzt das aber nicht um“, kritisiert Nick. Auf dem Bebauungsplan sind zwei Stellen mit einem Hinweis markiert: „Durch straßenverkehrsrechtliche Anordnungen in der Planvollzugsebene soll in diesem Bereich ein Durchfahrtsverbot erlassen werden.“ Nick hält das für unzureichend. „Schilder mit Durchfahrtsverboten reichen nicht aus, und die Gemeinde kann die Sperrungen so, wie sie den Plan angelegt hat, gar nicht durchsetzen. Ob das aus Unwissenheit oder Absicht geschieht, wissen wir nicht“, sagt er. Nick fordert, die Sperrung direkt im Bebauungsplan zu verankern, etwa durch einen Grünstreifen oder eine Straßenverengung.

Eigentümer soll Poller errichten

Thomas Schreck, 1. Beigeordneter von Rengsdorf und Vorsitzender des Bauausschusses, erklärt: „Die Verkehrsführung ist nicht Teil eines Bebauungsplans.“ Auch sollen nicht Schilder, sondern Poller die Straße sperren. So könnten Rettungskräfte die Wege im Notfall weiter nutzen. Diese Lösung sei mit dem Grundstückseigentümer vereinbart und werde vertraglich festgehalten. Dieser baue die neuen Straßen und übergebe sie nach der Fertigstellung der Gemeinde. Auch der Ausbau der Beyerstraße wird nun ausgeschrieben, so Schreck.

﻿Schon 2022, als der Gemeinderat die Planänderung beschloss, hatten Anwohner Kritik geäußert und eine Unterschriftenaktion gestartet. Dabei kritisierten sie neben der Verkehrsführung eine zu hohe und dichte Bebauung der Grundstücke und Naturschutzaspekte.

Rengsdorf sei ein attraktiver Wohnort, sagt der Beigeordnete. Der Fokus der Ortsentwicklung sei, bestehende Baugrundstücke im Ortsinneren zu entwickeln. Doch die Aufbereitung der Flächen brauche Zeit. Das Baugebiet Schauinsland/Auf den Weiden existiere bereits seit über 20 Jahren. Dass dort so lange eine Streuobstwiese und keine Baugrundstücke waren, sei Wunsch des Eigentümers gewesen. Dieser habe seine Meinung geändert und wolle das Grundstück nach dem Rückzug eines Investors selbst entwickeln.

i Es ist nicht das erste Mal, dass Anwohner die Entwicklung des Baugebiets kritisieren. Jörg Niebergall

„Viele verstehen nicht, dass wir mehr heilen als schaden“, so Schreck. „Wenn die Änderung nicht kommt, ist der alte Bebauungsplan weiter rechtskräftig.“ Dieser erlaube eine dichtere Bebauung und sehe weder Straßensperrungen noch Umweltschutzmaßnahmen wie ein Grundwassersickerbecken vor. „Mit dem neuen Bebauungsplan haben wir alles herausgeholt, was für die Gemeinde gut ist.“