Die Wein- und Winzerfeste entlang der Rheinschiene haben eine lange Tradition. Dazu zählt auch, dass eine Weinmajestät den jeweiligen Ort und dessen Winzer vertritt. In Leutesdorf sind nun die künftige Weinkönigin und ihr Bacchus präsentiert worden.

Jetzt hat auch der Weinort Leutesdorf und der dafür federführende Verkehrs- und Verschönerungsverein die neue Weinkönigin und den neuen Bacchus der Öffentlichkeit präsentiert. Melina Riemenschnitter und Karsten Selt werden im Rahmen des Winzerfestes (12. bis 15. September) gekürt und folgen damit Lea Jeromin und Weingott Florian Meickmann. Im Weingut von Gotthard Emmerich hatten Karsten (36) und Melina (25) nun gemeinsam mit dem VVV-Vorstand ihren ersten gemeinsamen Auftritt.

„Das war schon als Kind mein Traum, einmal Weinkönigin in Leutesdorf zu sein.“

Melina Riemenschnitter

Die neue Weinkönigin ist eine waschechte Leutesdorferin, in Neuwied geboren und im Weindorf aufgewachsen. „Das war schon als Kind mein Traum, einmal Weinkönigin in Leutesdorf zu sein“, so die gelernte Informatikkauffrau und Oberehrendame im Junggesellenverein.

„Als echte Leutesdorferin kommt man an Winzerfest und all den anderen Events rund um den Wein und seine Geschichten nicht vorbei“, erzählt sie. Die heute 25-Jährige ist dann irgendwann auf den Verkehrs- und Verschönerungsverein zugegangen und hat sich beworben. „Und jetzt bin ich voller Vorfreude auf die kommenden Veranstaltungen. Aber auch ein ganz klein wenig aufgeregt, denn Weinkönigin von Leutesdorf wird man ja nur einmal im Leben.“

i Die neuen Majestäten Melina Riemenschnitter und Karsten Selt mit der VVV-Vorsitzenden Simone Osteroth (links), Nils Thiessen vom VVV-Vorstand und Winzer Gotthard Emmerich. Jörg Niebergall

In ihrer Freizeit treibt Melina Riemenschnitter gern Sport, hat lange Zeit aktiv Volleyball gespielt und war Mitglied in einer Tanzgruppe. „Heute finde ich Skifahren richtig toll.“ Wenn sie sich einen guten Tropfen gönnt, dann mag sie am liebsten Weißburgunder.

Bacchus Karsten ist Leverkusen-Fan

Auch Bacchus Karsten, frischgebackener Papa, ist waschechter Leutesdorfer und der Cousin der Weinkönigin. Beruflich bei der Firma Canyon in Koblenz beschäftigt, die die weltweit bekannten Fahrräder herstellt, mag er es auch in seiner Freizeit sportlich. Noch heute spielt der Leverkusen-Fan als aktiver Fußballer in der Alt-Herren-Mannschaft in Leutesdorf.

Neben dem eigenen Leutesdorfer Winzerfest werden Melina und Karsten gemeinsam mit Gefolge, VVV-Mitgliedern und Freunden auch bei den umliegenden Winzerfesten ihre Visitenkarten abgeben.