Junges Duo übernimmt
Neue Weinkönigin und Bacchus führen Leutesdorf an
Weinkönigin Antonia Boden und Bacchus Thomas Emmerich repräsentieren den Leutesdorfer Wein und ihre Heimat.
Weinkönigin Antonia Boden und Bacchus Thomas Emmerich repräsentieren den Leutesdorfer Wein und ihre Heimat.
Jörg Niebergall

Ein junges Duo aus Leutesdorf will mit Charme, Humor und Heimatliebe Wein und Lebensart der Region sichtbar machen. Seine Amtszeit beginnt offiziell beim Winzerfest – und verspricht viele gesellige Auftritte.

Lesezeit 3 Minuten
In Leutesdorf wird Wein nicht nur angebaut, sondern gelebt. Damit das auch weit über die Ortsgrenzen hinaus so bleibt, hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) wieder ein bestens gelauntes Team zusammengestellt. Mit Antonia Boden (24) als neuer Weinkönigin und Thomas Emmerich (35) als Bacchus stehen zwei echte Leutesdorfer bereit, um ihre Heimat und deren Weine mit Charme, Herzblut und einer gehörigen Portion Humor zu vertreten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWeinbau
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren