Junges Duo übernimmt Neue Weinkönigin und Bacchus führen Leutesdorf an Jörg Niebergall 21.07.2026, 15:00 Uhr

i Weinkönigin Antonia Boden und Bacchus Thomas Emmerich repräsentieren den Leutesdorfer Wein und ihre Heimat. Jörg Niebergall

Ein junges Duo aus Leutesdorf will mit Charme, Humor und Heimatliebe Wein und Lebensart der Region sichtbar machen. Seine Amtszeit beginnt offiziell beim Winzerfest – und verspricht viele gesellige Auftritte.

In Leutesdorf wird Wein nicht nur angebaut, sondern gelebt. Damit das auch weit über die Ortsgrenzen hinaus so bleibt, hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) wieder ein bestens gelauntes Team zusammengestellt. Mit Antonia Boden (24) als neuer Weinkönigin und Thomas Emmerich (35) als Bacchus stehen zwei echte Leutesdorfer bereit, um ihre Heimat und deren Weine mit Charme, Herzblut und einer gehörigen Portion Humor zu vertreten.







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