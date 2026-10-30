Bauarbeiten an der B42 Neue Stadtzufahrt Nord: Warum dauert der Bau so lange? Jörg Niebergall 30.10.2026, 18:30 Uhr

i Seit Monaten schon ist es alles andere als ein Vergnügen, auf der B42 und auf den Straßen drumherum unterwegs zu sein. Und das Großprojekt wird die Menschen in der Stadt noch lange beschäftigen. Jörg Niebergall

Täglich bilden sich in Neuwied Staus, weil die neue Stadtzufahrt Nord entsteht. Ein echtes Großprojekt, das noch lange dauern wird. Denn: Die Bahnstrecke wird zwar im Dezember freigegeben, aber dann gehen die Arbeiten an der B42 erst richtig los.

Auf der B42 herrscht Stillstand, auf den Zufahrtsstraßen bilden sich lange Staus, und genervte Autofahrer quälen sich täglich im Schritttempo durch den Berufsverkehr. Seit der Vollsperrung der La-Porte-Kreuzung am 5. August brauchen viele Pendler Geduld.







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