Täglich bilden sich in Neuwied Staus, weil die neue Stadtzufahrt Nord entsteht. Ein echtes Großprojekt, das noch lange dauern wird. Denn: Die Bahnstrecke wird zwar im Dezember freigegeben, aber dann gehen die Arbeiten an der B42 erst richtig los.
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Auf der B42 herrscht Stillstand, auf den Zufahrtsstraßen bilden sich lange Staus, und genervte Autofahrer quälen sich täglich im Schritttempo durch den Berufsverkehr. Seit der Vollsperrung der La-Porte-Kreuzung am 5. August brauchen viele Pendler Geduld.