Die alte Bahnunterführung an der B42 ist weg – und rund 300 Meter entsteht aktuell die neue Stadtzufahrt Nord. Wir erklären, warum das Nadelöhr weichen musste und warum auch Radler und Fußgänger die Unterführung nicht nutzen können.
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Wer derzeit auf der B42 am ehemaligen Autohaus La Porte vorbeifährt, muss schon zweimal hinschauen: Die alte Bahnunterführung hin zur Langendorfer Straße ist weg. Wo sich jahrzehntelang Autos, Lastwagen, Radfahrer und Fußgänger unter den Gleisen hindurchbewegten, ist vom einstigen Nadelöhr kaum noch etwas zu erkennen.