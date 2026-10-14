Bauarbeiten an der B42 Neuwied Neue Stadtzufahrt Nord ersetzt La-Porte-Unterführung Jörg Niebergall 14.10.2026, 12:00 Uhr

i Die neue Stadtzufahrt Nord ist noch lange eine Baustelle, aber die Brücke wurde bereits eingeschoben. Und: Sie ist schon jetzt zugtauglich. Jörg Niebergall

Die alte Bahnunterführung an der B42 ist weg – und rund 300 Meter entsteht aktuell die neue Stadtzufahrt Nord. Wir erklären, warum das Nadelöhr weichen musste und warum auch Radler und Fußgänger die Unterführung nicht nutzen können.

Wer derzeit auf der B42 am ehemaligen Autohaus La Porte vorbeifährt, muss schon zweimal hinschauen: Die alte Bahnunterführung hin zur Langendorfer Straße ist weg. Wo sich jahrzehntelang Autos, Lastwagen, Radfahrer und Fußgänger unter den Gleisen hindurchbewegten, ist vom einstigen Nadelöhr kaum noch etwas zu erkennen.







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