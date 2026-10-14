Bauarbeiten an der B42 Neuwied
Neue Stadtzufahrt Nord ersetzt La-Porte-Unterführung
Die neue Stadtzufahrt Nord ist noch lange eine Baustelle, aber die Brücke wurde bereits eingeschoben. Und: Sie ist schon jetzt z
Die neue Stadtzufahrt Nord ist noch lange eine Baustelle, aber die Brücke wurde bereits eingeschoben. Und: Sie ist schon jetzt zugtauglich.
Jörg Niebergall

Die alte Bahnunterführung an der B42 ist weg – und rund 300 Meter entsteht aktuell die neue Stadtzufahrt Nord. Wir erklären, warum das Nadelöhr weichen musste und warum auch Radler und Fußgänger die Unterführung nicht nutzen können.

Lesezeit 2 Minuten
Wer derzeit auf der B42 am ehemaligen Autohaus La Porte vorbeifährt, muss schon zweimal hinschauen: Die alte Bahnunterführung hin zur Langendorfer Straße ist weg. Wo sich jahrzehntelang Autos, Lastwagen, Radfahrer und Fußgänger unter den Gleisen hindurchbewegten, ist vom einstigen Nadelöhr kaum noch etwas zu erkennen.
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