Gründung in Fernthal
Neue Sicherheitsakademie soll Einsteiger qualifizieren
Seit 28 Jahren ist Frank Fehre (links) Sicherheitsmitarbeiter im Unternehmen Josef Schoop. Nun gründet er mit diesem eine Sicher
Seit 28 Jahren ist Frank Fehre (links) Sicherheitsmitarbeiter im Unternehmen Josef Schoop. Nun gründet er mit diesem eine Sicherheitsakademie für Einsteiger in die Branche.
Marvin Conradi

Eine neue Sicherheitsakademie in der Region will Neulinge in der Branche praxisnah für moderne Schutzaufgaben fit machen. Themen sind unter anderem Eigenschutz, Berufspflicht und eine immer komplexer werdende Technik.

Lesezeit 3 Minuten
Was bedeutet es, für Sicherheit zu sorgen? Welche Herausforderungen bringt der Berufsalltag mit sich, und was bedeutet es eigentlich, Verantwortung in diesem Beruf zu übernehmen? Diesen Fragen widmet sich Frank Fehre in seinen neuen Büchern. Darin berichtet der Sicherheitsmitarbeiter von seinem Beruf und gewährt Einblicke in eine Arbeitswelt, die vielen Menschen unbekannt ist.
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