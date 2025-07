Linz. Bei den Linzer Geschäftsleuten herrscht Aufbruchstimmung. Am Freitag, 1. August, um 18 Uhr startet die neue Veranstaltungsreihe „First Friday Linz“. „Jeder erste Freitag steht in Zukunft unter einem besonderen Thema, das den Besuch in Linz auch durch passende Dekorationen und durch ein attraktives Rahmenprogramm zu einem besonderen Erlebnis machen soll. Die Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Das Motto des ersten First Friday ist ,Strandfeeling’. Wir dekorieren die Stadt entsprechend. Alle Geschäftsleute freuen sich richtig darauf, engagieren sich und steuern eigene Ideen bei. Jeder interpretiert das Motto auf eigene Weise“, umreißt Didi Pörzgen, kommissarischer Vorsitzender der Linzer Werbegemeinschaft, was die Besucher erwartet.

„Die Geschäftsleute am Buttermarkt zum Beispiel dekorieren die Läden mit Bastmatten, es gibt Hawaii-Ketten, und wer will, kann Limbo tanzen. An einem Fotorahmen kann jeder, der will, besondere Fotos schießen. An einem Food-Truck gibt es leckere Burger“, zählt Pörzgen auf, was er und die anderen Ladenbesitzer sich ausgedacht haben. Samba-Tänzerinnen, Capoeira-Performer und Trommlergruppen ziehen durch die Straßen der Stadt und sorgen für brasilianisches Strandfeeling. Auf dem Marktplatz kann man es sich auf dem Strünzer Strand in Liegestühlen gemütlich machen. Sommerdrinks und das Musik-Set von DJ Tamer Jandali laden zum Verweilen ein. Eine Ukulele-Gruppe ist unterwegs, die auch kölsche Musik im Repertoire hat. „Wir wollen auch über die Musik die Leute ansprechen,“ sagt Pörzgen. „Die Gastronomen am Markt machen natürlich auch mit. Mal sehen, was sie sich ausgedacht haben“, meint er. Café Leber am Burgplatz will mit Musik und Cocktails punkten. Aufgehübscht werden auch die Leerstände. „Wir wollen die Stadt von ihrer besten Seite zeigen“, betont Pörzgen.

Frist Friday in Linz ist mit vielen Hoffnungen verbunden

Der Start der neuen Veranstaltungsreihe, die an jedem ersten Freitag im Monat über die Bühne gehen wird, ist in Linz mit vielen Hoffnungen verbunden. „Das Konzept soll nicht nur zur Belebung der Innenstadt beitragen, die lokale Wirtschaft fördern und das Gemeinschaftsgefühl und das Netzwerk zwischen den Geschäftsleuten stärken. Letzteres funktioniert schon“, freut sich Pörzgen, der wieder den Vorsitz der Werbegemeinschaft interimsweise übernommen hat, weil die Amtsinhaberin Patrizia Bay nach wenigen Monaten aus privaten Gründen den Vorsitz niederlegen musste.

„Es ist der Startschuss zur Veranstaltungsreihe. Es wird vielleicht noch nicht perfekt werden. Aber wir wollen lernen und den First Friday immer weiter verbessern und so gestalten, dass die Leute richtig Spaß haben zu kommen. Damit wollen wir neue Zielgruppen nach Linz locken und auch neue Geschäftsleute für die Stadt interessieren“, so Pörzgen.

Siggi Dembski vom Zeitgeist am Buttermarkt hört das gern. „Ich war anfangs skeptisch, was den First Friday betrifft. Mittlerweile bin ich begeistert. Es tut sich etwas in der Stadt, und alle Geschäftsleute scheinen das ähnlich zu sehen. Es herrscht positive Aufbruchstimmung“, sagt die Geschäftsfrau, die mit ihrer besonderen Modeboutique bereits seit 1994 ein Magnet für Kunden aus der ganzen Region in der Stadt ist. „Wir wollen uns engagieren“, sagt Dembski, die bereits große Pläne hat. Im Oktober plant sie zum Beispiel eine große Modenschau. Für den Start hat sie, wie auch die umliegenden Geschäftsleute, Liegestühle besorgt, die das Strandfeeling in Szene setzen sollen. Auch Stehtische werden aufgestellt. „Die Leute sollen sich wohlfühlen. Ich denke, nicht nur die Veranstaltung selbst ist eine gute Idee, sondern auch, die Stadt damit nach vorn zu bringen, hat jetzt eine echte Chance. Endlich ist mal Geld da, um etwas auf die Beine zu stellen und auch neue Geschäftsleute bei der Ansiedlung hier zu unterstützen“, so Dembski.

Die finanziellen Mittel gibt es über das Förderprogramm Modellvorhaben „Impulse Innenstadt“ des Landes Rheinland-Pfalz. 90 000 Euro stehen zur Verfügung. Vor dem Hintergrund, dass die Stadt dieses Geld ausgeben kann, hatten Linzer Gewerbetreibende die First Friday Idee aufgegriffen. Die Veranstaltungsreihe wird in Kooperation mit der Stadt Linz sowie der Linzer Werbegemeinschaft durchgeführt. Auch die kommenden ersten Freitage im Monat in Linz sind schon in Vorbereitung. Am 5. September ist das Motto „Kunst & Klang“. Am 3. Oktober geht es um „Black & White“. Am 7. November wird „Neon & Nachtzauber“ in Szene gesetzt. Im Dezember locken „Glitzer & Geschenke“ nach Linz. Auch die Freitage im kommenden Jahr sind schon in Planung. „Die Veranstaltung soll immer weiter wachsen, und wir wollen immer besser werden“, kündigt Pörzgen an.