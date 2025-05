Ein Wasserschaden hatte die Eröffnung der Puderbacher Kita „Am Mauseberg“ verzögert, doch seit einigen Monaten ist sie in Betrieb. Interessierte konnten sich jetzt beim Tag der offenen Tür zum ersten Mal selbst ein Bild machen.

Puderbach hat seit einigen Monaten eine neue Kita, und in die konnte man jetzt einen Blick werfen. Nach langer Vorbereitungszeit hat strahlender Sonnenschein Erzieher, Kinder, Eltern und Interessierte zum Tag der offenen Tür in der Kita „Am Mauseberg“ begrüßt. Trotz einiger anfänglicher Schwierigkeiten ist der Kita-Betrieb mittlerweile in vollem Gange. Ein unerwarteter Wasserschaden im Jahr 2023 hatte den ursprünglich geplanten Start im Januar 2024 verhindert.

Nach dem großen Schaden bot sich in der Einrichtung zunächst ein wüstes Bild. Es gab zahlreiche Bodenöffnungen, aufgestellte Trocknungsgeräte und freigelegte Stellen im Fußboden. Verbandsbürgermeister Volker Mendel schätzt, dass sich etwa 50 Kubikmeter Wasser im Gebäude verteilt angesammelt hatten.

i Grußwort vom Förderverein - mit dabei: Kitaleiterin Kerstin Baumeister-Schmidt und VG Bürgermeister Volker Mendel. Charley Burke

Die genaue Ursache des Wasserschadens ist bis heute ungeklärt. Die entstandenen Schäden führten zudem zu erheblichen Kosten. Zwar liegen die endgültigen Abrechnungen noch nicht vor, doch bewegen sich die Ausgaben laut Aussagen bei der VG-Ratssitzung im März 2024 im Rahmen der damaligen Kalkulationen. Demnach belaufen sich die Gesamtkosten für die Wiederherstellung auf rund 300.000 Euro. Davon übernimmt die Bauleistungsversicherung etwa 200.000 Euro.

Nun sind die anfänglichen Schwierigkeiten überwunden, und die Kita „Am Mauseberg“ öffnete erstmals ihre Türen für Interessierte. Zur Begrüßung sangen die Kinder ein Lied, und die Tanz-AG begeisterte mit einer einstudierten Choreografie. „Das Kind steht im Mittelpunkt“, betont Kitaleiterin Kerstin Baumeister-Schmidt. „Unser Ziel ist es, jedes Kind in seiner Persönlichkeit ganzheitlich wahrzunehmen und mit Herz und Engagement zu begleiten. Wir verstehen uns als Wegbegleiter, als erste Instanz nach der Familie, die den weiteren Lebensweg mitgestaltet.“

Auch Verbandsbürgermeister Volker Mendel unterstreicht die Bedeutung des Tages: „Wir wollen der Öffentlichkeit zeigen, was wir trotz der Herausforderungen in der Bauphase geschafft haben.“ Die Kita arbeitet nach einem offenen Bildungskonzept. Statt klassischer Gruppenstrukturen nutzen die Kinder sogenannte Bildungsräume, in denen sie selbstbestimmt spielen und lernen können.

Nach dem Morgenkreis in ihren Stammgruppen entscheiden sie frei, womit und wo sie sich im weiteren Tagesverlauf beschäftigen möchten. Dieser Ansatz soll ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten fördern.

Die Kita „Am Mauseberg“ dient zudem als Ausgleichseinrichtung für die weiteren kommunalen Kitas in der Verbandsgemeinde und kann bis zu 150 Kinder aufnehmen. So sollen lange Wartelisten in den umliegenden Gemeinden vermieden werden.

Neben Spiel, Spaß, Schatzsuche und spannenden Aktivitäten gab es beim Tag der offenen Tür eine Tombola des Fördervereins und Kinderschminken. Bei bestem Wetter klang der Tag mit Leckereien vom Grill in fröhlicher Atmosphäre aus.