Neue Postfiliale in Neuwied öffnet am Samstag

Die Verwunderung Mitte Mai war groß, als Postkunden auf dem Neuwieder Luisenplatz vor verschlossenen Türen standen. Der Shop, in dem sie ihre Postangelegenheiten in der Innenstadt erledigen konnten, war zu - doch ab jetzt gibt es eine Alternative.

Es hat etwas länger gedauert, bis eine gute Lösung gefunden wurde, aber mit Unterstützung der Post gibt es seit dieser Woche wieder ein breiteres Angebot mit guten Zugangsmöglichkeiten für den Empfang und Versand von Briefen und Paketen: In der Neuwieder Innenstadt gibt es eine neue Post.

Aktuell läuft in der neuen Filiale des TG-Kiosks noch der Probebetrieb, und die letzten Feinarbeiten werden ausgeführt. Am Samstag will das Inhaberehepaar Tarkan und Gamze Dagdelen den Kiosk in der Langendorfer Straße 131 dann mit einer kleinen Feier offiziell eröffnen.

Neben einem breiten Dienstleistungsangebot rund um die Post gibt es in dem Kiosk auch Zeitschriften, Schreibwaren, Snacks sowie kalte und heiße Getränke. Anders als am bisherigen Standort des TG-Kiosks an der Hermannstraße (der ebenfalls weiterbetrieben wird) sind in der Nähe der neuen Filiale einige leicht erreichbare Parkplätze vorhanden. Auch ein Angebot an Postfächern steht in der Filiale zur Verfügung.