Neue Post in Neuwied ist 60 Stunden in der Woche offen

Am Samstag hat der TG-Kiosk in Neuwied feierlich eröffnet, jetzt sind auch die Postfächer in Betrieb - und es gibt wieder eine Post in der City. Bei der offiziellen Einweihung sprach ein Vertreter der Post auch über Investitionen in der Deichstadt.

Neuwied hat eine neue Postfiliale in der Innenstadt – und nach der Eröffnung des neuen TG-Kiosks am Samstag, der auch Postdienstleistungen anbietet, hat hier jetzt auch der Postfachdienst offiziell den Betrieb aufgenommen. Gäste der Stadt und der Deutschen Post kamen dafür am Dienstag in die Langendorfer Straße 131.

Die Schließung der bisherigen Postfiliale in der Neuwieder City hatte im Mai hohe Wellen geschlagen, viele Kunden standen damals vor verschlossenen Türen. Jetzt hat nur wenige Meter entfernt eine neue Partnerfiliale der Post eröffnet.

Die Post baut in Neuwied

Peter Mayer, regionaler Politikbeauftragter der DHL Group, begrüßte Oberbürgermeister Jan Einig und Alexandra Rünz von der Wirtschaftsförderung der Stadt bei der offiziellen Eröffnung. „Die Deutsche Post ist in Neuwied groß vertreten, neben einem der größten Paketzentren Deutschlands bauen wir gerade einen Vorzeigestützpunkt für unsere DHL-Zusteller in Neuwied“, kündigte er an.

Vorzeigestützpunkt heißt dieser, da er nach allen modernen Maßstäben gebaut wurde und mit Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, Bodenheizung, Elektrozustellfahrzeugen für eine klimafreundliche städtische Zustellung stehen soll, so Mayer. Für die Bürger allerdings ist vor allem die Versorgung vor Ort am wichtigsten – und bei dieser hat die Post zuletzt für einige negative Schlagzeilen gesorgt.

Postbank am Deich ist Geschichte

Im Juli 2024 schloss die Postbank in der Deichstadt, schon einige Monate zuvor waren in der früheren Hauptpost keine Postdienstleistungen mehr möglich gewesen. Die Postbank trägt aber vor allem noch den Namen der Post und steht ansonsten nicht mehr mit dieser in Verbindung: Vor einiger Zeit wurde das Geldinstitut von der Deutschen Bank übernommen. Nach Neuwied kommt diese kaum zurück, die nächsten Filialen gibt es in Andernach und Koblenz.

Jetzt betonte Peter Mayer: „Da wir auch der Filialsituation in Neuwied Rechnung tragen, nachdem die Postbank unseren Vertrag in Neuwied gekündigt hatte, sind wir froh darüber, mit Gamze Dagdelen eine erfahrene Partnerin gefunden zu haben.“

Sie und ihr Mann Tarkan Dagdelen stehen hinter dem mittlerweile zweiten TG-Kiosk in Neuwied. OB Jan Einig freut sich über den neuen Standort: „Wir sind froh, dass wir eine gute Lösung für die Post in der Innenstadt schaffen konnten – so bleibt hier wichtige Infrastruktur erhalten.“

Die Deutsche Post und der TG-Kiosk biete umfangreiche Dienstleistungen rund um den Brief-, Paket- und Expressbereich an, wirbt die Post in einer Pressemitteilung, zum Beispiel die Paketabholung. Insgesamt ist die Partnerfiliale 60 Stunden in der Woche geöffnet. Seit Montag können alle Postfachinhaber wie gewohnt den Postfachservice am neuen Standort in Anspruch nehmen.

Diese wird weiterhin von Mitarbeitern der Deutschen Post betrieben, die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr. Die Filialmitarbeiter werden von Trainern der Deutschen Post auf die neuen Aufgaben vorbereitet. Auch das Postgeheimnis bleibt durch das Personal gewahrt.