Kennzeichenerfassung ab März Neue Parkregeln im Neuwieder Zoo sorgen für Verwirrung Viktoria Schneider 27.02.2026, 16:52 Uhr

i Ab dem 1. März stellt der Neuwieder Zoo auf eine Kennzeichenerfassung um. Insbesondere bei Besitzern von Jahreskarten sorgt das für Unsicherheit. Viktoria Schneider

Parkschein ade: Ab dem 1. März stellt der Zoo in Neuwied auf eine Kennzeichenerfassung um. Damit möchte er sicherstellen, dass alle Besucher die Parkgebühren zahlen. Doch die Ankündigung auf Facebook sorgt für ordentlich Kritik – und viel Verwirrung.

Zoogänger aufgepasst: Ab dem 1. März gelten andere Parkregeln in Neuwied. Bisher mussten Besucher ihre Tickets an einem Automaten ziehen, nun soll eine Kennzeichenerfassung das alte System ersetzen. Damit will der Zoo sichergehen, dass alle Gebühren tatsächlich bezahlt werden.







