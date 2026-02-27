Parkschein ade: Ab dem 1. März stellt der Zoo in Neuwied auf eine Kennzeichenerfassung um. Damit möchte er sicherstellen, dass alle Besucher die Parkgebühren zahlen. Doch die Ankündigung auf Facebook sorgt für ordentlich Kritik – und viel Verwirrung.
Lesezeit 2 Minuten
Zoogänger aufgepasst: Ab dem 1. März gelten andere Parkregeln in Neuwied. Bisher mussten Besucher ihre Tickets an einem Automaten ziehen, nun soll eine Kennzeichenerfassung das alte System ersetzen. Damit will der Zoo sichergehen, dass alle Gebühren tatsächlich bezahlt werden.