Schon seit drei Jahren erfreut sich der Kleine Wäller Vitalparcours, der inmitten der Waldlandschaft zwischen den Orten Hardert, Rengsdorf und Bonefeld liegt, großer Beliebtheit. Unter dem Namen „Harebo“ wurde das gemeinsame Projekt der Gemeinden auf dem Gebiet des ursprünglichen Trimmpfades angelegt. Jetzt wurde das sportliche Schmuckstück mit der Hilfe einer großen Anzahl von Sponsoren erweitert.

Zur Einweihung waren neben der Ortsbürgermeisterin Claudia Runkel (Bonefeld) und den Ortsbürgermeistern Heiko Schlosser (Hardert) und Marc Dillenberger (Rengsdorf) auch zahlreiche Unterstützer gekommen. Der Beigeordnete Pierre Fischer vertrat die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach und die Beigeordnete Birgit Haas den Kreis Neuwied.

Auch Rengsdorfs Ex-Bürgermeister Christian Robenek, RLP-Bewegungsmanager Stefan Puderbach und der Harderter „Antreiber und Fadenzieher“ des Projekts Gunter Jung waren bei der Eröffnung. Außerdem dabei waren die an der Errichtung des Parcours beteiligten Gemeindearbeiter Tim Anhäuser, Kay Barthel, Andreas Blüm, Rene Kalbitzer und Marco Sauthoff, unterstützt von Willi Dillenberger und Frank Reinhard.

i Nun können die sieben neuen Geräte entlang des Kleinen Wäller Vitalparcours' von jedermann benutzt werden. Jörg Niebergall

„Nachdem der Parcours durch verschiedene Vereine und Gruppen und natürlich Einzelpersonen genutzt und angenommen wurde, hatte man schnell festgestellt, dass ein Bedarf für seniorengerechte Sportgeräte besteht“, so Rengsdorfs Bürgermeister Marc Dillenberger bei der Einweihung. „Letztendlich beschloss man in den drei beteiligten Ortsgemeinden, den Parcours im Bereich Rengsdorf und in der Ortslage Bonefeld am Rehgehege um insgesamt sieben Geräte zu erweitern“.

Der genaue Standort der Geräte wurde mit den Übungsleitern und Trainern der verschiedenen Vereine gemeinsam erörtert. Der Parcours ist für jedermann gedacht: für Personen jedes Alters, sportlich oder weniger sportlich, sowie für Menschen mit Beeinträchtigung. Sportive wie auch körper- und gelenkschonende Übungen an modernen Geräten sollen zur Gesundheit der Bürger beitragen. Auch soll der Parcours Gästen die Möglichkeit der sportlichen Betätigung an der frischen Luft anbieten und eine wichtige Begegnungsstätte darstellen.

i Auch bei der Enthüllung der Sponsorentafel arbeiten die Ortsbürgermeister Heiko Schlosser (Hardert, links), Marc Dillenberger (Rengsdorf) und Claudia Runkel (Bonefeld) zusammen. Jörg Niebergall

Zur Finanzierung hat man sich auch um ein Sponsoring durch heimische Firmen und Institutionen bemüht. „Und diese Bemühungen haben zu einem großen Erfolg geführt“, so Claudia Runkel. „Weshalb wir heute hier zusammenkommen durften.“ Die Bonefelder Ortschefin hob in ihrer Ansprache die Menschen, die das Projekt aktiv umgesetzt hatten, hervor. „Sie hatten mit den größten Anteil am Gelingen“, so Runkel. „Ohne sie würde diese Parcours-Erweiterung nicht existieren.“

Darüber hinaus dankte Runkel Barbara Sterr, die sich um die Erstellung der Flyer und Infotafeln gekümmert hatte. „Und ohne die positive Penetranz von Gunter Jung hätte sich das Projekt sicherlich noch länger hingezogen.“ Harderts Ortsbürgermeister Heiko Schlosser blieb es dann vorbehalten, die lange Liste der Sponsoren zu nennen, bevor er sich mit Claudia Runkel auf die Geräte „stürzte“.