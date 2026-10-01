Neue Stadtzufahrt an der B42 Neue Fahrbahnmarkierung soll Stau in Neuwied lindern Jörg Niebergall 01.10.2026, 16:00 Uhr

i An der B42-Kreuzung in Neuwied soll am letzten Herbstferien-Wochenende eine doppelte Abbiegespur entstehen. Jörg Niebergall

An der B42 in Neuwied soll das tägliche Stauchaos gelindert werden. Eine zusätzliche Auffahrtspur auf die Bundesstraße soll helfen. Aber: Um die neuen Fahrbahnmarkierungen wie geplant Mitte Oktober aufzubringen, braucht es trockenes Wetter.

Ob sich das tägliche Verkehrschaos auf der B42 rund um Neuwied demnächst lichtet, hängt auch vom Wetter ab. Am letzten Wochenende der Herbstferien, am 17. und 18. Oktober, sollen an der neuen Stadtzufahrt an der B42 neue Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden.







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