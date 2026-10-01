An der B42 in Neuwied soll das tägliche Stauchaos gelindert werden. Eine zusätzliche Auffahrtspur auf die Bundesstraße soll helfen. Aber: Um die neuen Fahrbahnmarkierungen wie geplant Mitte Oktober aufzubringen, braucht es trockenes Wetter.
Lesezeit 2 Minuten
Ob sich das tägliche Verkehrschaos auf der B42 rund um Neuwied demnächst lichtet, hängt auch vom Wetter ab. Am letzten Wochenende der Herbstferien, am 17. und 18. Oktober, sollen an der neuen Stadtzufahrt an der B42 neue Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden.