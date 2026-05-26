Schandfleck in Neuwied Neue Bank am Luisenplatz steht direkt vor marodem Haus Jörg Niebergall 26.05.2026, 11:24 Uhr

i Wenn man auf der einen Seite der neuen Bank auf dem Luisenplatz Platz nimmt, schaut man nicht nur auf ein Werk des Neuwieder Graffiti-Künstlers Alexander Heyduczek, sondern auch direkt auf einen Schandfleck, Jörg Niebergall

Fast in jeder Kommune im Kreis Neuwied gibt es ein Gebäude, das dem Verfall geweiht ist. Diese Art von Schandflecken greift unsere Zeitung regelmäßig auf. Am Luisenplatz in Neuwied wurde vor einem maroden Haus sogar eine neue Bank aufgestellt.

Hübsch anzusehen sind die neuen, von der Stadt Neuwied installierten Bänke auf dem Luisenplatz. Einfach mal eine Pause einlegen, sich ein Eis gönnen und die schöne Aussicht genießen, so die Idee der „Erbauer“. Doch so ganz glücklich scheinen einige Neuwieder Bürger und Bürgerinnen mit dem Standort des neuen Schmuckstücks nicht zu sein.







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